Nata la figlia di Valentino Rossi: “Il nostro cuore esplode di amore per Gabriella”

Pesaro, 4 gennaio 2025 – Benvenuta Gabriella. Un altro fiocco rosa in casa di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: è finalmente arrivata la sorellina di Giulietta. La mamma vip ha vissuto tutto il periodo della gravidanza con grande serenità, tra soggiorni in montagna e vacanze al mare, aggiornando spesso i follower sui tempi fino a svelare del cesareo programmato. La piccola è nata alle 10 di questa mattina, dopo che la madre è stata ricoverata d'urgenza.

Anche l’annuncio della nascita della piccola Gabriella è stato dato sui social con tanto di foto con mamma e papà e il sottofondo della canzone di Vasco Rossi “Gabri": un modo per condividere con tutti la gioia di mamma e papà. “Benvenuta piccola Gabriella, il nostro cuore esplode di amore”. Grande festa in casa Rossi-Novello.

L'immagine con con Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno dato l'annuncio dell'arrivo della loro seconda figlia; a destra, il "dottore" con la piccola Gabriella (foto Instagram)

“Benvenuta amore, la tua cuginetta non vede l’ora di conoscerti!!”, ha scritto subito Marta Vincenzi, moglie del fratellino di Valentino Rossi, Luca Marini.

Tanti gli scatti che la compagna di Valentino Rossi, modella e influencer, ha pubblicato nel corso della gravidanza. A partire dall’annuncio, lo scorso luglio. “È sicuramente una femmina, Dottore! La Franci è incinta, aspettiamo un'altra bambina”. È con queste parole che il campione di Moto Gp aveva annunciato sui profili sociali di diventare papà-bis. Il lieto annuncio della seconda erede di casa Rossi aveva accumulato centinaia di migliaia di commenti in poche ore.

I messaggi sui social: dagli amici vip ai fan

Tanti messaggi in tute le lingue su Instagram, una valanga di cuori da Jovanotti e Cesare Cremonini. E ancora tar i primi a congratularsi Roberto Mancini, Saturnino, Antonella Clerici, Alessia Ventura, VR46 Racing Team; “Auguri a tutta la famiglia!! Non vediamo l'ora di accoglierla nel paddock”, scrive MotoGp. Arrivano via social anche gli auguri della Giapallas Band, di Luca Argentero, di Laura Pausini. L’arrivo della bambina ha suscitato subito un’ondata di congratulazioni e affetto da parte di amici, colleghi e fan. “Il Dottore” conta ben 16,2 milioni di follower solo su Instagram.

Il primario: “Ha scelto di nuovo Urbino, orgogliosi”

“Se ha scelto Urbino di nuovo, vuol dire che, come ci diceva, qui si è trovato bene – ha detto

Leone Condemi, primario Ginecologia e Ostetricia – . Ciò ha gratificato tantissimo tutto lo staff e l'équipe che hanno contribuito alla nascita della bambina, per noi è stato un orgoglio. Gabriella è nata alle 10 di questa mattina, con parto cesareo, dopo che la madre è stata ricoverata d'urgenza. Ringrazio il dottor Vincenzo Trengia, che l'ha seguita durante la gravidanza, l'équipe, anestesisti, la dottoressa Emanuela Lanfranchi, responsabile di Neonatologia e Pediatria, che era con gli infermieri, e il mio reparto che ha reso possibile la nascita della figlia di Valentino e Francesca Sofia nella discrezione che deve essere data a qualsiasi donna e coppia che viene a partorire da noi. Questo ci inorgoglisce perché dimostra la buona qualità di assistenza della nostra équipe”.

Coppia inossidabile

I due sono una coppia dal 2018; si sono conosciuti in pista, quando lui gareggiava ancora nella Moto Gp (che ha lasciato nel 2021). Francesca Sofia Novello era tra le ragazze ingaggiate per reggere l’ombrello ai piloti. La modella, nata il 13 ottobre 1993, quest’anno ha compiuto 31 anni. Valentino Rossi invece è nato il 16 febbraio 1979 e ha 45 anni.

La primogenita

La piccola Giulietta, nata nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2022, in questi mesi è stata sempre vicino alla mamma, accarezzandole il pancione per sentire la sorellina. “Le ultime settimane sono infinite! Manca pochissimo, non dico la data prevista per il parto per privacy, ma manca veramente poco!", aveva scritto pochi giorni fa la modella.

Una delle risposte di Francesca Sofia Novello su Instagram su Instagram

La gravidanza

“Ho preso 9 chili circa durante la gravidanza – aveva aggiunto rispondendo a un follower -, con Giulietta ne avevo presi 14, ogni gravidanza è a sé. L'allattamento è un argomento complesso e personale sul quale non voglio soffermarmi troppo perché non è giusto influenzare nessuna mamma... Dico solo che per alcune è l'esperienza più bella del mondo, per altre è tutto il contrario! Non ho allattato Giulietta per delle “complicazioni” e perché avevo troppo dolore! È una scelta che spetta solo alla mamma e che va rispettata qualsiasi essa sia. Dico questa cosa perché so che può aiutare tante ragazze che hanno la pressione di ostetriche e famiglia sul dover allattare a tutti i costi…”.