Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, conto alla rovescia per il parto: “Cameretta work in progress”

Pesaro, 27 novembre 2024 – “Cameretta work in progress”. Lavori in corso, in casa Rossi-Novello, in attesa dell’arrivo della seconda figlia. Il campione di Tavullia Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello hanno condiviso su Instagram alcuni scatti dei preparativi.

La new entry dovrebbe nascere a inizio anno. La mamma, bellissima e radiosa, a fine mese dovrebbe entrare nel nono mese di gravidanza, ma, come ha spiegato lei stessa un po’ di tempo fa con un post sui social, i mesi di gestazione si contano in settimane (il nono mese va dalle 36 alle 40 settimane e si partorisce intorno alla 40esima, in teoria, anche se ogni caso è a sé). Immancabile l’aiuto della primogenita Giulietta, nata nel marzo 2022, che aspetta con ansia la sorellina e intanto le parla accarezzando il pancione della mamma.

Intanto il famoso gatto Rossano, mascotte di casa Rossi a Tavullia, “testa” la culla dormendo sul soffice materasso. Peluche e angioletti sono già pronti, perché la famiglia si sta allargando e a breve passerà da tre a quattro. Aria di attesa e di festa. Anche l’albero è già pronto. E questo sarà un Natale particolarmente speciale. Il campione di motociclismo – che ha conquistato nove volte il titolo mondiale - a luglio aveva annunciato la bella notizia insieme alla compagna. Il “Dottore” e la modella stanno insieme da sette anni e si sono conosciuti in pista, quando lui gareggiava ancora nella Moto GP (che ha lasciato nel 2021). Francesca Sofia Novello era tra le ragazze ingaggiate per reggere l’ombrello ai piloti.