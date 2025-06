Valentino Rossi, al Mugello livrea speciale VR46 dedicata all’amico Cesare Cremonini

Tavullia (Pesaro), 19 giugno 2025 - Una livrea speciale, quella che il team Pertamina Enduro VR46 racing si prepara a mettere in mostra per il prossimo weekend del Mugello. Un omaggio grande a un amico di Valentino Rossi, il cantante Cesare Cremonini, che è tuttora impegnato in tour in giro per l'Italia. Per il Gran Premio d'Italia a Scarperia (Firenze), le moto di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli avranno una livrea ideata da Aldo Drudi che ricorderà i colori presenti sulla copertina di 'Alaska baby', l'ultimo album di Cremonini.

La creatività dell'artista Drudi ha rappresentato due aurore boreali: il viola e il celeste, in tutte le loro sfumature, si uniscono creando una sinergia che evoca l'unione tra la squadra e il cantante. “Abbiamo conosciuto Cesare vent'anni fa e negli anni siamo diventati sempre più amici — è il commento di Rossi - Così, è nata l'idea di unire musica e Motogp con la livrea speciale 'Cremonini Live 25' per il Gran Premio d'Italia. Insieme ad Aldo Drudi, abbiamo cominciato a pensare a come mettere le grafiche dell'ultimo suo disco sulla Motogp, ma non era facile. Però con Aldo abbiamo fatto un ottimo lavoro e, secondo me, la moto è molto bella. Non vedo l'ora di vederla in pista perché sarà molto speciale. Inoltre, la nostra moto sarà al concerto di Cesare allo Stadio Dall'Ara (domani, ndr), quello sarà un momento importante”.

Per il cantante, “abbiamo unito la musica e il motorsport intorno a un sogno comune - le sue parole — Questo progetto è come un abbraccio fra amici che vivono della stessa passione. A me piacciono le gare di moto e Vale ama moltissimo la musica, di ogni genere. Un giorno Uccio (Alessio Salucci, Team Director, ndr) mi ha chiamato e mi ha detto di voler dedicare il gran premio del Mugello ad ‘Alaska Baby'. Così è nata l'idea di far diventare il tour 'Cremonini Live 2025' un contenitore di energia per la Motogp e per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team”.

La Ducati VR46 dalle tinte speciali in omaggio all'ultimo disco di Cesare Cremonini

E ancora: “Non avrei mai immaginato che le mie visoni potessero trasformarsi nella livrea di una moto — ha concluso — È stato amore a prima vista perché mi ha dato subito l'impressione di una moto che avesse già una sua storia dal grande fascino. Invece è appena nata e la sua storia la deve andare a fare insieme ai campioni che la guideranno. Non vedo l'ora di vederla sul mio palco, esposta come un trofeo allo stadio Renato Dall'Ara ma soprattutto nella griglia di partenza in pista, la domenica del Mugello”: