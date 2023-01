Valentino Rossi alle Maldive con Francesca Sofia Novello e Giulietta: ecco le vacanze da sogno

Pesaro, 25 gennaio 2023 – Altri scatti da aggiungere all’album di una delle famiglie più affiatate del mondo dello sport e dello spettacolo. Il pilota di Tavullia Valentino Rossi, reduce dal podio di Dubai con la sua Bmw, e la fidanzata, la modella Francesca Sofia Novello, hanno appena fatto ritorno da una vacanza da sogno alle Maldive. Con loro, la piccola Giulietta che si è divertita sulle spiagge paradisiache degli atolli, nel cuore dell’Oceano Indiano. E mentre la famiglia si riprende dal jet lag, il popolo del web si domanda: che in quel magico tramonto maldiviano ci sia un matrimonio all’orizzonte?

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello alle Maldive

Il 2023 è iniziato col botto per la famiglia Rossi-Novello. Li avevamo lasciati sulle avenue di un magico autunno a New York, ma nuovi scatti ci raccontano di quanto sia affiatata la loro coppia. Valentino Rossi, campione del motociclismo e da poco anche dell’automobilismo, considerando il terzo posto conquistato con la Bmw nella 24Ore di Dubai, si è concesso una vacanza in totale relax in compagnia della sua famiglia.

Francesca Sofia Novello, la modella milanese che ha conquistato il cuore del Dottore e che, tra un lavoro ed un altro, lo segue in ogni sua avventura sportiva, ci ha restituito scatti indimenticabili di questo viaggio nell’arcipelago della Maldive, meta ambita da molte e molti considerando la bellezza del paesaggio: natura incontaminata, acque cristalline, pesci tropicali, spiagge bianche che fanno invidia a qualsiasi screensaver del computer.

Insomma, se le Maldive sono un sogno ad occhi aperti, la coppia ci ha concesso una piccola finestrella con cui sognare insieme a loro e alla piccola Giulietta, che tra le imprese del papà e gli impegni della mamma sta già viaggiando per il mondo circondata dall’amore dei suoi genitori e dei fan. E con la passione per lo sport che unisce Rossi e Novello, la piccola non si annoia mai.

Così, mentre l’album di famiglia si infittisce di fotografie, circolano rumors su quest’ultimo viaggio, per molti una vera e propria prova tecnica per una prossima luna di miele. Chissà se nei prossimi mesi si aggiungeranno le foto dell’atteso matrimonio tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello.