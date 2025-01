Valentino Rossi e il matrimonio con Francesca Sofia Novello: cosa ha detto nell’ultima intervista

Tavullia (Pesaro Urbino), 31 dicembre 2025 — Quarantasei, come il numero che l’ha reso una leggenda in pista e come gli anni che compirà il 16 febbraio. Dalla MotoGP, oggi, Valentino Rossi pensa solo al campionato GT e alla famiglia: alla sua Francesca e alle figlie Gabriella e Giulietta. Molti momenti familiari sono condivisi dalla Novello su Instagram che sempre sui social ha anche dialogato con i follower annunciando il parto cesareo e raccontando la maternità. I dettagli della sua vita quotidiana Valentino Rossi li ha svelati in una lunga intervista al Corriere della Sera.

La seconda figlia appena arrivata, nata il 4 gennaio, “ha portato un po’ di gelosia a Giulietta (nata il 4 marzo 2022, ndr) — ha raccontato Vale — Le portiamo latte e biscotti alle 7.50, e vuole che sia Francesca a portarla all’asilo. Tento di convincerla, dai, vieni con me. Macché. Non è che mi dispiaccia perché così posso tornare un po’ a letto, visto che le notti con una neonata sono un bel circo. Poi ufficio, allenamento. Sera: a casa, a cena con gli amici”. Il pilota già quando era stato ospite di Radio Deejay, per parlare della 100 km dei Campioni, la gara al ranch di Tavullia, aveva raccontato un po’ del suo ruolo di papà dicendo svegliarsi presto per dare il latte a Giulietta e Gabriella.

Matrimonio con Francesca Sofia Novello: cosa ha detto

“Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio — ha dichiarato — Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci. Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe. Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”. Valentino e la compagna si sono conosciuti tra il 2026 e il 2017 e hanno annunciato l’arrivo delle prima figlia Giulietta nell’agosto 2021 tramite il profilo Instagram di lui.

Valentino Rossi papà: com’è la sua vita con due figlie

La vita con due figlie “è diventata più complicata — aggiunge Vale — All’inizio è semplice perché i neonati, a parte non dormire la notte, non è che pretendano chissà che. Tocca fare il rodaggio. Avevo cucinato gli spaghetti per Giulietta, li avevo lasciati così, lunghi. È arrivata Francesca: ‘ma no, li devi tagliare, altrimenti come fa?’”.

Il mondo che Gabriella e Giulietta troveranno in futuro, ancora pieno di femminicidi, di sofferenze e guerre, lo preoccupa: “Sembra di essere regrediti — ha detto vale al Corriere — Un ritorno alla forza, alla violenza, come se il bene comune non fosse più un tema fondamentale. Ciascuno sta dietro ai propri interessi e chi può fa la voce grossa. Se l’andazzo è questo, diventa difficile essere ottimisti pensando a chi si trova ai margini, alla condizione delle donne. Immaginavo un futuro migliore”.