Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello verso il parto: “Programmato il cesareo, manca poco”

Pesaro, 28 dicembre 2024 - "Abbiamo programmato il parto cesareo sotto consiglio del ginecologo". Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono in attesa della seconda figlia. La futura mamma bis ha risposto alle curiosità dei follower su Instagram svelando dei dettagli sul parto e sul nome della bambina.

"Anche Giulietta è nata con un cesareo d'urgenza dopo 21 ore di travaglio - ricorda la modella, compagna del Dottore". Giulietta ha capito che avrà una sorellina? Chiedono dal web. "Sì certo, mi chiede di lei e la vuole sentire con la manina.. Non so però se ha capito che uscirà a breve".

"Sono molta stanca - spiega - , non ne posso più. Le ultime settimane sono infinite! Manca pochissimo, non dico la data prevista per il parto per privacy, ma manca veramente poco!".

Ha una golden rule o consiglio che daresti a una (quasi) neo mamma? "Fatti aiutare il più possibile - consiglia la Novello - (i primi mesi sono impegnativi perché bisogna prendere ritmo e concedersi a vicenda, poi sarà tutto più semplice) e non fartene mai una 'colpa'.. la tua salute mentale è fondamentale per te, il bimbo e l’equilibrio famigliare". "Ho preso 9 chili circa durante la gravidanza - risponde a un follower -, con Giulietta ne avevo presi 14, ogni gravidanza è a sè". Poi viene svelato un dettaglio sul nome della piccola che sarà particolare e bellissimo come quello della sorella. A chi le chiede cosa la preoccupi di più, risponde: "Niente di particolare, spero solo che Giulietta la prenda bene! So che all'inizio sarà un grosso cambiamento per lei e mi dispiace se dovesse 'soffrire'". Poi aggiunge che ad aiutarla con le bimbe saranno "nonni e tate". "L'allattamento è un argomento complesso e personale sul quel non voglio soffermarmi troppo perché non è giusto influenzare nessuna mamma... Dico solo che per alcune è l'esperienza più bella del mondo, per altre è tutto il contrario!. Non ho allattato Giulietta per delle 'complicazioni' e perché avevo troppo dolore! Non allatterò neanche la mia seconda cucciola. E' una scelta che spetta solo alla mamma e che va rispettata qualsiasi essa sie. Dico questa cosa perché so che può aiutare tante ragazze che hanno la pressione di ostetriche e famiglia sul dover allattare a tutti i costi..". Poi un consiglio a tutte le future mamme: Fate quello che vi fa stare meglio sempre!"