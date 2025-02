Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello mamma sprint: sulla neve con la carrozzina e poi vola in snowboard

Pesaro, 7 febbraio 2025 – “I’m back”, ovvero “sono tornata”. È l’annuncio della mamma bis Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, di nuovo a Madonna di Campiglio, dopo la nascita di Gabriella. Era già stata sulle Dolomiti col pancione, ed ora è tornata, come ha fatto sapere ai follower su Instagram. In formissima, ha postato un video dove scende in snowboard (video): “Dopo due gravidanze e una vertebra rotta ripartiamo”.

Ritorno in montagna

La Novello in molte foto è con le sue due piccoline, Gabriella, che ha compiuto il suo primo mese di vita martedì (è nata il 4 gennaio 2025) e Giulietta, che il prossimo 4 marzo compirà 3 anni. La modella e influencer ha condiviso foto sulla neve, con la carrozzina e piatti golosi, come pizza, patate, antipasti e fritti. In un tenero scatto precedente pubblicato sempre su Instagram, Giulietta “guida” il passeggino con Gabriella, da buona sorella maggiore.

Valentino Rossi e l'amore per le Dolomiti

La leggenda Moto GP Valentino Rossi, il campione di Tavullia (Pesaro Urbino) che ha conquistato nove volte il titolo mondiale e che di recente ha centrato il secondo posto alla 12 Ore di Bathurst, valida per il primo round dell’Intercontinental GT Challenge, è impegnato nelle corse. Il “Dottore” e la compagna sono ormai habituée di Madonna di Campiglio (Trentino).

La Novello pochi giorni fa ha pubblicato un video in cui si dice “felicissima”: “Dopo qualche mese di stop, back to (torno al, ndr) pilates”, ha scritto. Da sempre molto sportiva, ha vissuto tutto il periodo della gravidanza con grande serenità, tra soggiorni in montagna e vacanze al mare, aggiornando spesso i follower sui tempi.

Momenti di intimità

Gabriella è nata sabato 4 gennaio alle 10, all’ospedale di Urbino, come la sorellina maggiore Giulietta. Ogni volta che si trova a Madonna di Campiglio, la Novello pubblica su Instagram diverse foto di passeggiate nel verde, con le montagne e le baite, tra abbracci e dolcezza. La coppia ha scelto di nuovo le Dolomiti, tra aria pulita e relax, a contatto con la natura e voglia di neve. E anche questa volta l’outfit è impeccabile.

La coppia aveva dato notizia dell’arrivo di Gabriella sui social, come era avvenuto per la primogenita Giulietta. Con la “G” come Graziano, papà di Valentino. "Benvenuta piccola Gabriella, il nostro cuore esplode di amore", e di seguito i commenti di tanti big. E martedì la piccolina ha spento la sua prima candelina: “Buon primo mese amore mio”, aveva scritto la mamma su Instagram condividendo un dolce scatto con la piccolina, mentre si fanno le coccole.