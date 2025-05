Valentino Rossi e il 4, numero di famiglia: Francesca Sofia Novello se lo tatua sul braccio

Pesaro, 15 maggio 2025 – La famiglia di Valentino Rossi, ormai è noto, è molto legata al numero 4 e Francesca Sofia Novello lo ha voluto sancire in maniera indelebile, tatuandoselo sulla pelle. Non il numero per la precisione, ma la scritta ‘quattro’ che ora campeggia sull’avambraccio. E’ la stessa modella e influencer, compagna del campione di MotoGp, a postare la foto sul suo profilo Instagram, aggiungendo soltanto poche parole: “Quattro dicembre, quattro marzo, quattro gennaio. Noi quattro”.

Il 4 dicembre è il giorno che dà inizio a tutto. Siamo a fine 2017, lui è impegnato a Monza per il Rally e invita lei a cena e il resto è storia. Una bellissima storia d’amore: quel 4 dicembre di otto anni fa segna l’inizio della loro relazione (anche se la frequentazione in amicizia era cominciata già un anno prima).

I numeri 4 in famiglia

Giulietta è nata il 4 marzo del 2022, il 4 gennaio di quest’anno è il giorno della nascita della secondogenita Gabriella. Aggiungiamo alla lista dei 4 il più recente 4 maggio: la data scelta dalla coppia per festeggiare il battesimo di Gabri. Insomma se la numerologia ha un senso, di sicuro riveste una grande importanza per il ‘Dottore’ di Tavullia e famiglia. Tantissimi i commenti e i cuoricini al post di Francesca da parte di amici della coppia, fra cui Lorenzo Jovanotti, e followers. La modella ha uno spiccato lato romantico che non nasconde. Infine il 4 è anche parte dello storico 46 con cui il pilota di Tavullia ha vinto .

Il battesimo in riva al mare

Valentino Rossi e compagna hanno, come detto, festeggiato il 4 maggio il battesimo della secondogenita Gabriella (foto), a quattro mesi esatti dalla sua nascita. Una giornata speciale e curata in ogni minimo dettaglio, dalla cerimonia in chiesa alla festa con parenti e amici in una location da favola vista mare, un ristorante di pesce in Romagna.