Valentino Rossi papà bis, tutta la felicità di nonna Stefania

Pesaro, 5 gennaio 2025 – Le previsioni della nascita parlavano della prima quindicina di gennaio. L’urgenza ha fatto il resto e così Gabriella, anticipando i tempi come sono abituati da sempre in famiglia di Valentino Rossi, è venuta alla luce nella mattina di ieri, 4 gennaio, nel reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Urbino, così come un 4 marzo di ormai tre anni fa l’aveva preceduta la sua sorellina maggiore Giulietta.

Tutti i familiari sono ovviamente riuniti attorno alla culla e alla madre Francesca Sofia, con in testa la nonna paterna Stefania, la quale, dopo essere stata anche questa volta a lungo alle prese con la scelta del nome, ha già avuto modo di sentenziare che la piccola Gabriella “assomiglia tutta a Giulietta, ma anche alla madre e anche al padre, d’altronde anche il peso è di poco più di 4 chili, proprio come fu per Giulietta”.

Diventata esperta di moto per cause di forza maggiore, la signora Stefania lo sta diventando altrettanto in fatto di “nepotaggine”, ruolo che ha più volte ribadito essere molto più vicino alle sue corde che non quella di “mamma di piloti”: dopo il felice debutto con Giulietta, figlia primogenita di Valentino e dopo la conferma con Angelina Luce, a sua volta primogenita del figlio Luca Marini, adesso si ritrova a fare il tris con l’arrivo di Gabriella che, volendo, parrebbe proprio portata in dono leggermente anticipato dalla Befana. Emozioni particolari? “Beh, è sempre l’arrivo di una nuova vita che viene a far parte della nostra famiglia”, commenta Stefania, ma di certo già pensa al battesimo…

f.b.