Valentino Rossi, pranzo stellato con la compagna Francesca Sofia Novello

Pesaro, 12 marzo 2024 – Pranzo stellato per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che nelle scorse ore hanno fatto visita al D’O, il celebre ristorante da due stelle Michelin di Davide Oldani a Cornaredo, alle porte di Milano. La coppia ha scelto il locale del noto chef per un’esperienza gastronomica d’eccellenza, documentata dalla stessa Novello sui social.

Pranzo stellato per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello al D’O, il ristorante da due stelle Michelin di Davide Oldani a Cornaredo, alle porte di Milano

Condivisioni sui social della Novello

L’influencer e modella ha infatti condiviso alcuni scatti del pranzo su Instagram, mostrando in particolare uno degli amuse-bouche serviti al tavolo. “Che meraviglia!” ha scritto sulla foto, lasciando intravedere ai follower alcune tappe del percorso culinario proposto dallo chef.

Incontro con lo chef

Al termine del pranzo, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno posato per una foto all’esterno del ristorante insieme allo chef Davide Oldani, che ha accolto personalmente la coppia.

Concerto di Pesaro e celebrazioni familiari

E insieme alle foto del pranzo, tra le storie di Francesca anche un video della coppia alla data di Pesaro del concerto di Jovanotti. Al Vitifrigo Arena di Pesaro, numerosi volti hanno cantato a squarciagola le hit di Jova. Insieme a Rossi e Novelli, anche Cesare Cremonini, Gianni Morandi, Lucio Corsi, Francesco “Pecco” Bagnaia e Gianmarco Tamberi. E ora, ad una settimana dal concerto, sul profilo del campione del Moto Gp appaiono le foto dell’abbraccio con il cantante prima dello show e i video teneri con la moglie mentre canta la romantica “A te”.

Un mese di celebrazioni per la famiglia Rossi-Novello

Un mese di dolcezza quello che sta vivendo la famiglia Rossi-Novello, visto che il pranzo milanese arriva poco dopo il terzo compleanno della loro primogenita, Giulietta, nata il 4 marzo 2022. La coppia ha organizzato per l’occasione una festa a tema unicorni e arcobaleni nella loro casa di Tavullia, con decorazioni colorate, dolcetti e sculture di palloncini, come condiviso da Francesca sui social. La Novello aveva scritto su Instagram: “Tre anni fa a quest’ora non sapevo ancora quanto potessi amare”, accompagnando il messaggio con una foto del periodo della gravidanza.

La festa ha visto la partecipazione di amici e familiari, tra cui Nicole Fornaro, amica storica di Francesca, che ha dedicato un affettuoso messaggio a Giulietta: “…3 anni Giulietta, mi sembra ieri. La zia ti ama tanto”. Inoltre, il 4 marzo ha segnato anche il secondo mese di vita della loro secondogenita, Gabriella, nata il 4 gennaio 2025. La giornata è stata quindi un’occasione speciale per celebrare entrambe le figlie come ha sottolineato la mamma: “Due mesi anche di questa polpetta”.