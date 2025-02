Valentino Rossi, il primo complimese della figlia Gabriella: tenerezze con mamma Francesca Sofia Novello

Pesaro, 4 febbraio 2025 – Oggi Gabriella, la secondogenita della leggenda Moto Gp Valentino Rossi e della modella e influencer Francesca Sofia Novello, spegne la sua prima candelina. “Buon primo mese amore mio”, ha scritto la mamma su Instagram condividendo un dolce scatto con la piccolina, mentre si fanno le coccole. Una fotografia che ha scatenato fan e follower, tra cuoricini e teneri commenti. Attraverso una storia su Instagram, la mamma vip ha reso omaggio al primo mese di vita della seconda figlia. “L'amore si moltiplica” aveva scritto pochi giorni dopo il parto, pubblicando immagini della new entry.

La Novello, già in forma, ha pubblicato un video in cui si dice “felicissima”: “Dopo qualche mese di stop, back to (torno al, ndr) pilates”, ha scritto. La Novello, da sempre molto sportiva, ha vissuto tutto il periodo della gravidanza con grande serenità, tra soggiorni in montagna e vacanze al mare, aggiornando spesso i follower sui tempi. Gabriella è nata sabato 4 gennaio alle 10, all’ospedale di Urbino, come la sorellina maggiore Giulietta, venuta alla luce invece il 4 marzo 2022. Tra un mese esatto quindi Giulietta compirà 3 anni.

Arese (foto da Instagram)

La compagna del Dottore ha anche pubblicato una foto di un laghetto con le anatre ad Arese (Milano, Lombardia), la sua città natale. Intanto papà Valentino, il campione di Tavullia (Pesaro Urbino) che ha conquistato nove volte il titolo mondiale, ha centrato il secondo posto alla 12 Ore di Bathurst, valida per il primo round dell’Intercontinental GT Challenge. “Il Dottore” conta ben 16,2 milioni di follower solo su Instagram.

La coppia aveva dato notizia dell’arrivo di Gabriella sui social, come era avvenuto per la primogenita Giulietta. Con la “G” come Graziano, papà di Valentino. Nel post la scritta: "Benvenuta piccola Gabriella, il nostro cuore esplode di amore". E sotto una pioggia di complimenti e auguri dai tantissimi fan e amici della coppia. Da Jovanotti a Cesare Cremonini. Tra i primi a congratularsi erano stati anche Roberto Mancini, Saturnino, Antonella Clerici, Alessia Ventura, VR46 Racing Team. “Auguri a tutta la famiglia!! Non vediamo l'ora di accoglierla nel paddock”, aveva scritto MotoGp. Via social pure gli auguri della Gialappa’s Band, di Luca Argentero, di Laura Pausini. L’arrivo della bambina aveva suscitato subito un’ondata di congratulazioni e affetto da parte di amici, colleghi e fan.