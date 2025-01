Valentino Rossi papà premuroso: la sveglia presto per dare il latte a Giulietta e Gabriella

La mamma vip, modella e influencer Francesca Sofia Novello, dopo una gravidanza serena, tra soggiorni in montagna e vacanze al mare, aveva infatti svelato sui social del cesareo programmato. Così, Gabriella Rossi è nata alle 10 di sabato 4 gennaio, dopo che la Novello era stata ricoverata d'urgenza. Niente foto in volto, però, né della piccola Gabriella, né della prima figlia, Giulietta. Valentino Rossi e Francesca Novello hanno infatti deciso anche per Gabriella, come fatto per la primogenita Giulietta, di non mostrare mai il viso delle bambine. Quindi sui social solo foto di dettagli o da dietro.

Il Dottore si confessa a Radio Deejay

Finiti dunque i giorni della baldoria per il ‘Dottore’, come ricordano i conduttori stessi: “Si racconta che dopo una serata in discoteca hai vinto una gara, è vero?” La risposta di Valentino è un po’ vaga ma non lascia dubbi: "Con gli anni queste storie diventano mitologiche, ma non posso dire che non sia successo di aver fatto un po’ tardi la sera prima di una gara”.

Il pilota è stato ospite di Radio Deejay per parlare della 100 km dei Campioni, la gara al ranch di Tavullia, poco prima dell’inizio della corsa. Però, l’ospitata non ha portato fortuna: sono stati i piloti Diogo Moreira e Thomas Chareyre i vincitori della 100 Km dei Campioni.

La coppia da battere era appunto quella di casa, formata da Valentino Rossi e dal fratello Luca Marini, che lo scorso anno si erano aggiudicati la gara. Nonostante la gara ‘in casa’ il pilota della Moto 2 e l’otto volte campione mondiale Supermoto sono riusciti ad imporsi sul tracciato precedendo i favoriti di circa 8 secondi.