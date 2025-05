Valentino Rossi, nuova vacanza per la famiglia: le foto da Ibiza tra divertimento e relax

Pesaro, 24 maggio 2025 — Ricaricare le batterie è sempre un ottimo modo per affrontare al meglio le sfide della vita quotidiana. Lo crede anche Francesca Sofia Novello, che quando può, dopo gli impegni settimanali, cerca di godersi le sue figlie, Giulietta e Gabriella, e Valentino Rossi. Se il suo compagno si rilassa e intanto inizia a pensare alla sfida della 24 Ore di Le Mans, nel Wec, in programma da sabato 14 a domenica 15 giugno al circuito de La Sarthe, la modella di Arese vuole godersi appieno il mare di Ibiza. Con lei, apparse nelle foto Instagram, ci sono anche le sue piccole.

Francesca Sofia Novello al mare con le figlie a Ibiza come visto in alcune foto Instagram

Relax e divertimento a Ibiza

Arrivata venerdì sull’isola, la 31enne ha cenato di sera alla “Finca La Plaza” di Santa Gertrudis de Fruitera, prima di andare al mare sabato insieme alle sue bambine, che nelle foto giocano felici e fanno merenda, mentre Novello, in completo azzurro, prende il sole.

L’arrivo della modella milanese a Ibiza segue la presenza assieme a Valentino al GP di Imola di Formula 1 della scorsa settimana. Di domenica, lei e lui, senza figlie, sono arrivate nel paddock del circuito “Enzo e Dino Ferrari” per assistere alla gara dell’amico di Vale, Andrea Kimi Antonelli, che lo aveva invitato al circuito.

Alcune foto pubblicate su Instagram da francesca Sofia Novello sulla vacanza a Ibizia con le figlie

Il tatuaggio

Novello però si era fatta notare anche per il tatuaggio che si è realizzata sulla sua pelle. In particolare il numero 4, come i componenti della sua famiglia, che ha voluto sancire in maniera indelebile con ago e inchiostro. Lo aveva realizzato sull’avambraccio nel negozio di un tatuatore pesarese, postando poi su Instagram la foto dell’opera e aggiungendo soltanto poche parole: “Quattro dicembre, quattro marzo, quattro gennaio. Noi quattro”. Il 4 dicembre infatti è stato il giorno nel quale è iniziato tutto. A fine 2017, Valentino, impegnato a Monza per il Rally, ha invitato lei a cena e il resto è storia. La prima figlia, Giulietta, è nata il 4 marzo del 2022, il 4 gennaio di quest’anno è invece il giorno della nascita della secondogenita Gabriella. Ma alla lista dei 4 c’è quello più recente del 4 maggio: la data scelta dalla coppia per festeggiare il battesimo di Gabri. Infine, il 4 è anche parte dello storico “46”: il numero che ha reso grande in pista Rossi, arrivato a vincere nove titoli nel Motomondiale.

Vacanza alle Maldive e battesimo di Gabriella

A inizio mese, invece, Valentino e Francesca avevano festeggiato col battesimo di Gabriella, prima di una festa sul mare a Cattolica. A metà mese scorso, infine, la coppia era volata alle Maldive per godersi il sole e un po’ di relax.