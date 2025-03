Villa Fastiggi non delude: gran folla al Carnevale anche se è Quaresima. E volano uova di Pasqua

Pesaro, 9 marzo 2025 – Migliaia di persone hanno partecipato al tradizionale e attesissimo Carnevale di Villa Fastiggi svoltosi oggi, in occasione della prima domenica di Quaresima. “Ne è valsa la pena, siamo soddisfatti, abbiamo azzeccato la data giusta, una domenica con il sole e una temperatura accettabile per questo periodo. Siamo stati fortunati, il tempo ci ha assistito, forse lassù qualcuno ci vuole bene. Penso, senza esagerare, che c’erano oltre 10mila persone; davvero una giornata gioiosa, divertente e nello stesso tempo indimenticabile. Ringrazio tutti i volontari, le forze dell’ordine, la Protezione civile”, queste le parole pronunciate dallo stanco, ma felice presidente della Carnevalesca di Villa Fastiggi, Carlo Schiaratura, per il successo della manifestazione.

Una marea di folla, di tutte le età, ha invaso le strade del popoloso quartiere della vecchia San Pietro in Calibano.

La manifestazione si è svolta a partire dalle 15 con la sfilata dei sette carri: “Villa in Rock”, “Squid Games”, “I nostri super eroi”, “Cartoons”, realizzati direttamente dall’Associazione Carnevalesca di Villa Fastiggi nel capannone preso in affitto in via Cangiotti. Carri che hanno percorso le vie del quartiere insieme agli altri tre “ospiti” (“Asterix e Obelix“, “Nostalgia pack-man”, “Mib-Man in Black”), e al mitico trenino dei piccoli della scuola dell’infanzia “Alice” di via Armellini sul tema “Io... pezzettino del mondo” che si ricollega al progetto didattico annuale, e alle due mascherate partecipanti.

Uno dei carri al Carnevale di Villa Fastiggi

Il programma aveva previsto due giri del percorso con partenza da via Fratelli Cervi, davanti alla sede della Banca di Pesaro, passando, poi, per via Pompilio Fastiggi, strada In Sala, via della Concordia, piazza Lombardini, via dei Canonici, via Finali, via Achilli.

Come da tradizione, da un punto di ristoro è stato distribuito vin brulè e cioccolata calda, mentre sono stati offerti parecchi e graditi tranci di pizza da parte di Original Pizza, preparati appositamente per questo carnevale.

Sono stati lanciati dieci quintali di caramelle, novantamila Boeri, numerose merendine, snack vari, alcune uova di Pasqua e svariati palloni.

Ha tenuto vivo il pomeriggio il sempre brillante speaker Massimo Romani. Dopo la parata finale, in piazza Lombardini, c’è stato il grande lancio di tutto quello che era rimasto con il saluto finale del presidente della Carnevalesca, l’inossidabile Carlo Schiaratura, che ha dato appuntamento al 2026.