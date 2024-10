X Factor 2024, Danielle arriva ai Live

Pesaro, 18 ottobre 2024 - Danielle, ad XFactor, non smette di stupire, anche se con qualche dubbio. Infatti, nonostante il cantante pesarese, con il brano “Amarsi un po’” di Lucio Battisti, abbia superato gli home visits di Manuel Agnelli (svoltisi a Domus Delicia, un rifugio di legno e pietra immerso tra le colline piacentine della Val Luretta), del cui team Danielle fa parte, il frontman degli Afterhours ha avuto un piccolo richiamo da fargli: «La cosa che mi fa venire dei dubbi – ha detto il giudice Agnelli – non è relativa al tuo talento o alla tua voce, che sono senz’altro notevoli. Ogni tanto ti canti dentro, sei talmente concentrato in quello che fai che in realtà non ti interessa neppure quello che succede intorno. Questo a volte può essere bello, a volte no. In televisione può risultare quasi come freddezza».

Se con i Punkcake e Mimì Caruso non ha avuto dubbi, per Manuel Agnelli l'ultima scelta è stata tra Danielle e Fitza. Presi in disparte, infatti, guardandoli dritti negli occhi e con una paterna sincerità, ha parlato ai due giovani: «Se non ti apri emotivamente, rimani solo bravo, e non basta», dice il giudice al primo, mentre alla seconda «Tu sei la persona che mi ha emozionato di più. Sono convinto che tu sia un talento molto importante, tuttavia ancora molto grezzo».

A fronte di ciò, la scelta del giudice è ricaduta su Danielle, che parteciperà ai live di giovedì 24 ottobre.