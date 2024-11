I complimenti di Vasco a Danielle, l’eliminazione da X Factor fa meno male

Pesaro, 15 novembre 2024 – “Kom… plimenti a Danielle”: a scriverlo è il grande Vasco Rossi che, dopo l’esibizione del cantante a XFactor con “Fegato, fegato spappolato”, ha voluto ringraziare il cantante a modo suo, con una storia su Instagram, tirando su di morale il pesarese, il quale ha ripubblicato incredulo la storia del Blasco.

Il cantante di Pesaro, Danielle, è stato eliminato dal talent. Al quarto live show ha portato sul palco il brano di Vasco Rossi "Fegato, fegato spappolato"

La gara e l’eliminazione

Danielle, infatti, purtroppo non è riuscito a continuare la sua corsa nel talent show, dovendo lasciarlo a causa della sua eliminazione. Nonostante il pubblico si sia levato in standing ovation, con lo stesso Manuel Agnelli, ed i commenti positivi dei giudici, il cantante pesarese non è riuscito a convincere appieno, finendo nelle eliminatorie, assieme alla cantante Lowrah di Paola Iezzi. Il ruolo di giudice non è facile e Achille Lauro l’ha dimostrato, ritrovandosi davanti due ragazzi veramente in gamba, con talento, senza sapere chi eliminare dei due. Di conseguenza, dopo due voti per Danielle e uno per Lowrah, Lauro ha deciso di ricorrere al Tilt.

“Continuate ad ascoltarmi”

Come di rito, quando i quattro al tavolo vanno al Tilt, il potere decisionale torna nelle mani del quinto giudice, il pubblico, che con il tele-voto deve scegliere chi tra i due concorrenti meno votati della puntata rimane in gara e chi deve abbandonare la competizione. In questa occasione, purtroppo, Danielle è rimasto vittima del pubblico, trovando quindi l’eliminazione dalla puntata e dal talent: “X Factor è un’esperienza incredibile, sono riempitissimo di tutto quello che è successo qua dentro – ha detto il pesarese –. Sono contentissimo, mi raccomando continuate a seguire i ragazzi perché sono veramente fortissimi ed unici in Italia. Quindi ascoltateli, ascoltatevi e ascoltatemi. Buonanotte e ciao”.

Il ritorno a casa

Ovviamente, adesso, da Milano Danielle dovrà tornare a Pesaro; gli aspetta quel viaggio di ritorno che, sicuramente, gli darà modo di pensare e di creare nuovi progetti, anche non dovessero nascere e crescere “in mezzo alle patate e ai ravanelli”.