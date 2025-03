Acqua, a Pesaro le bollette più salate delle Marche

Pesaro, 21 marzo 2025 – Una spesa media di 712 euro l’anno, con un aumento del 7,6% rispetto al 2023 e il costo più alto registrato tra tutte le città capoluogo delle Marche. E’ quanto ha pagato una famiglia pesarese per la bolletta dell’acqua nel 2024, secondo i dati che emergono dal XX Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. Il rapporto ha preso in esame le tariffe del servizio idrico applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone ed un consumo annuo di 182 metri cubi.

Secondo i dati dell’associazione, a Pesaro (così come ad Urbino), nel 2023 la spesa media per famiglia è stata di 662 euro, mentre nel 2024 il costo delle bollette è salito fino a 712 euro a nucleo familiare, frutto anche dell’aumento deciso da Aato ed applicato da Marche Multiservizi scattato proprio fine anno scorso tra le polemiche dei cittadini. Nelle Marche, secondo i dati di Cittadinanzattiva la spesa media delle bollette dell’acqua nel 2024 è stata di 613 euro a famiglia, con un aumento rispetto al 2023 del 7,1%.

Tra le città capoluogo marchigiane è ad Ancona che le bollette pesano meno sulle tasche delle famiglie: lo scorso anno qui si è infatti speso 543 euro, ben 169 euro in meno rispetto a Pesaro. A parità di condizioni, Pesaro è anche ben oltre la media nazionale, dove nel 2024 la spesa è stata di 500 euro. Nel rapporto di Cittadinanzattiva sono riportati anche i dati relativi alle spese medie di una famiglia che consuma 150 metri cubi anno, in vista di una politica di contenimento e risparmio idrico. Anche in questo caso però è sempre a Pesaro che spetta la maglia nera di tutte le Marche, con una spesa di 548 euro, mentre nella regione la spesa è invece di 487 euro. Prendendo in esame gli stessi consumi, la città più economica delle Marche è Ancona (438 euro), seguita da Macerata (442 euro).

Cittadinanzattiva fa i conti anche per chi può avere accesso al bonus sociale idrico, appartenente ad un nucleo familiare di tre persone e soglia Isee fino a 9.530 euro: in questo caso, a Pesaro, il risparmio annuo si attesta sui 133 euro. Come ogni anno, il Rapporto si concentra anche sulle perdite idriche comunali, ma in questo caso però prende in considerazione i dati Istat 2022. Anche in questa voce, in tutte le Marche, è sempre Pesaro ad avere il record negativo con il 36,9% di perdita idrica comunale, quando la media regionale è di 26,8%. Marche Multiservizi sta partecipando a un bando Pnrr per la riduzione delle perdite idriche, è risultata assegnataria di un finanziamento da 20 milioni di euro (generando a sua volta un investimento complessivo di 27 milioni). A breve dunque, come già annunciato in alcune assemblee pubbliche che si sono tenute nei giorni scorsi a Villa Fastiggi e in zona Mare, inizieranno i lavori per realizzare nuove condutture idriche.