L’acqua e quei costi-trappola, addebitati anche se non dovuti: “Accolte le prime segnalazioni”

Pesaro, 7 febbraio 2025 – Prosegue la battaglia dell’associazione Evolviamo Pesaro contro gli aumenti delle tariffe idriche e i costi presenti in bolletta relativi all’allaccio alla rete fognaria e alla depurazione. “Marche Multiservizi addebita a tutti i cittadini questi costi, anche a quelli che non sono allacciati e non usufruiscono della depurazione e ci risultano essere numerosi – dice la presidente dell’associazione, Pia Perricci –. Dopo la segnalazione fatta per questa irregolarità, in tanti hanno provveduto ad inoltrare a Marche Multiservizi la richiesta di esenzione e rimborso e stanno arrivando le prime risposte dal gestore che ha riconosciuto che quei cittadini non devono pagare i costi della depurazione e delle fogne. Noi come associazione richiediamo un rimborso almeno decennale per questi costi addebitati impropriamente. Per questo ci teniamo ad informare tutti: per sapere se la propria utenza è collegata alla rete fognaria e alla depurazione è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico comunale o direttamente a Marche Multiservizi”.

Perricci aggiunge: “Marche Multiservizi non indica in bolletta il fatto che i cittadini possano provvedere con la richiesta di esenzione – dice –. Lo inseriscono sul loro sito, ma mettetevi nei panni di un ottantenne, diventa impossibile. Per questo abbiamo fatto anche denuncia all’Antitrust. Abbiamo visto inoltre che nelle ultime bollette le voci allaccio alle fogne e depurazione sono anche aumentate”.

Insieme a Pia Perricci, anche Michele Raspanti, vicepresidente dell’associazione Airone: “Prendendo in considerazione una famiglia di tre persone, con lo stesso consumo di metri cubi di acqua (20), possiamo vedere che a Pesaro si paga una bolletta di 78,96 euro, mentre nel Comune di Pietrarubbia, che per l’acqua ha una società interamente pubblica in house, si paga una bolletta di 36,08 euro”.

In merito all’esenzione del pagamento della tariffa di fognatura e depurazione, Marche Multiservizi precisa che “l’azienda ha sempre operato con la massima trasparenza e fornendo ai cittadini le corrette informazioni. Come riportato nel sito www.gruppomarchemultiservizi.it, da sempre gli utenti non allacciati possono richiedere l’esenzione dall’applicazione della tariffa per scarichi idrici e depurazione se sono allacciati all’acquedotto ma abitano in una zona non servita dalla rete fognaria. Per richiedere l’esenzione è sufficiente compilare il modulo “Richiesta di esonero dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione” e poi inviarlo all’indirizzo clienti@gruppomarchemultiservizi.it o inoltrare il modulo direttamente dal portale compilando la form presente sul sito”.