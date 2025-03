Acqua, la guerra delle bollette: ricorso al presidente Mattarella. “Stop agli aumenti”

Pesaro, 16 marzo 2025 – Il Presidente Mattarella mobilitato contro l’aumento delle tariffe dell’acqua. E’ stato infatti presentato e depositato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, “contro le delibere 23 e 24 del 25 ottobre 2024 di Aato Marche Nord - si legge in una nota di Pia Perricci, presidente EvolviAmo Pesaro - con la quale è stato previsto l’aumento delle tariffe oltre alla retroattività delle stesse. Tali aumenti e retroattività sono infatti assolutamente invalidi ed illegali in quanto applicati fuori termine”.

Il ricorso è stato presentato da alcuni cittadini, insieme al sindacato Fisi, associazione Bene Comune, Airone ed EvolviAmo Pesaro, supportate dagli avvocati Pia Perricci e Matteo Giuliani. “In un incontro svoltosi a Lucrezia mesi fa - si legge nella nota -, il presidente della Provincia, Massimo Berloni sindaco di Fossombrone e presidente Aato e Michele Ranocchi direttore Aato, hanno affermato di aver aumentato le tariffe dopo il termine della 15 marzo perché a giugno c’erano le elezioni e loro avrebbero rischiato di perdere dei voti. Quella delibera è stata approvata da tutti i sindaci presenti di destra e di sinistra. Berloni, in quell’occasione, ha dichiarato candidamente di aver firmato la delibera in questione senza averla neppure letta. Inaccettabile. Con deliberazione del 28 dicembre 2023, n.639/2023/r/idr, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Arera), nel definire la procedura di approvazione dell’aggiornamento delle tariffe idriche per il periodo 2024 - 2029, all’art. 5 disponeva che entro il 30 aprile 2024, le AAto avrebbero dovuto approvare l’adeguamento delle tariffe entro il 15 aprile 2024. Non solo.

L’articolo 11 delle preleggi del codice civile, l’articolo 54 del decreto legislativo 446/97 e l’articolo 1, comma 169 della L 296/2006 stabiliscono che le tariffe non possono essere mai retroattive ed inoltre l’eventuale aumento delle medesime deve essere effettuato entro il termine ultimo per il deposito del bilancio previsionale degli enti pubblici che nel 2024 cadeva il 15 marzo. A tutto ciò si aggiunga come proprio Arera nella sua delibera dicembre 2023, ha scritto che le tariffe possono essere aumentate solo se i gestori, con quello che percepiscono, non riescono a coprire i costi perché l’acqua deve essere accessibile a tutti a prezzo economico. È bene chiarire che Arera non stabilisce le tariffe ma indica solo il limite massimo delle stesse, sono poi i gestori (Mms e Aset) che propongono le tariffe”.