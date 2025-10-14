Affitti Pesaro, l’emergenza infinita: aumenti del 30% in pochi anni

Pesaro, 14 ottobre 2025 – Case in affitto sempre più introvabili a fronte di una domanda in costante crescita. Prezzi e canoni di locazione in continuo aumento, arrivando addirittura a schizzare nel periodo estivo. A Pesaro e provincia il problema dell’emergenza abitativa non fa che aggravarsi, pesando sempre più su famiglie e giovani che riscontrano sempre più difficoltà nel trovare un appartamento in affitto a costi accessibili.

A confermare un incremento di costi degli affitti nella nostra provincia sono anche i dati dell’Osservatorio di Immobiliare.it, che riscontra come nella nostra provincia, in un solo anno (da agosto 2024 ad agosto 2025) siano aumentati di circa l’11% passando da 9,09 euro al metro quadro a 10,08 euro. A conti fatti, se consideriamo un appartamento medio di 80 metri quadrati, una famiglia si è trovata ad affrontare un aumento dell’affitto mensile di circa 80 euro.

Guardando la serie storica dei prezzi dell’affitto nella nostra provincia presa in considerazione dall’Osservatorio di Immobiliare.it, si nota addirittura come da agosto 2021 ad agosto 2025, in soli quattro anni, i prezzi siano cresciuti del 30%, a fronte di stipendi rimasti al palo. E nella sola città di Pesaro la situazione è ancora più critica.

Prendendo sempre in considerazione il prezzo medio al metro quadro, in città la spesa registrata ad agosto 2025 è di 10,62 euro. Una spesa più alta della media provinciale, che ovviamente aumenta nei quartieri che si affacciano sul mare come Baia Flaminia, Porto e zona Mare, dove si raggiungono gli 11,37 euro al metro quadro. Ed è sempre l’Osservatorio di Immobiliare.it ad evidenziare come la domanda di affitti nella provincia di Pesaro e Urbino sia esplosa nel 2024, con un aumento del 51,4% della domanda, a fronte però di un netto calo dell’offerta di immobili in locazione disponibili, pari al 15,2%, raggiungendo addirittura una diminuzione del 44,7% a Pesaro.

“Se non si interviene al più presto sulla emergenza abitativa la situazione potrebbe davvero sfuggire di mano – dice Gabriele Belfatto, presidente Sunia Pesaro Urbino (Sindacato degli inquilini) -. Anche nel nostro territorio i prezzi degli affitti sono sempre più in crescita e questo trend sembra non arrestarsi. Confindustria ma anche la Comunità Europea sostengono che un affitto dovrebbe incidere al massimo per il 30-35% su una retribuzione. Oggi invece siamo a più del doppio ed è chiaro che questi costi sono diventati insostenibili per le famiglie”.

Belfatto ribadisce la necessità di un “piano casa: mancano gli alloggi e quelli disponibili per le locazioni vengono affittati con prezzi molto alti – dice -. Così si crea uno squilibrio tra domanda e offerta e purtroppo con l’aumento dei canoni di locazione crescono anche i casi di morosità incolpevole. Purtroppo è come un cane che si morde la coda ed è una situazione che non fa che alimentarsi. Da tempo – conclude il presidente del Sunia Pesaro e Urbino – chiediamo al Governo di intervenire sull’emergenza casa, come stanno facendo anche tutti gli altri paesi europei. E’ necessario che lo faccia subito prima che la situazione degeneri”.