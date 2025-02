Agricoltori, la protesta a Pesaro: corteo notturno dei trattori, la gente per strada fa il tifo

Pesaro, 28 febbraio 2025 – Sono tornati a marciare con i loro trattori nel cuore della città, gli agricoltori della nostra provincia, che da settimane organizzano presidi e manifestazioni per richiedere un prezzo del grano più equo, tutelare le loro attività e il prodotto made in Italy.

E lo hanno fatto con un nuovo corteo in notturna, che ha visto impiegati una sessantina di trattori, partiti intorno alle 20 dal presidio organizzato questa volta a Chiusa di Ginestreto.

I trattori in corteo a Pesaro: la protesta ora è notturna (foto Toni)

Dopo aver percorso la Montelabbatese, come da programma i mezzi hanno inforcato via Giolitti, per proseguire poi verso il centro e la zona mare e rientrare alla base. Un corteo che ha coinvolto anche alcuni cittadini, che al passaggio dei trattori e richiamati dal suono dei loro clacson si sono affacciati ai balconi, tra la curiosità e la solidarietà per gli agricoltori. Qualche piccolo disagio si è inevitabilmente creato sulla viabilità cittadina, ma durato giusto il tempo del passaggio della carovana dei mezzi, scortati dalle auto delle forze dell’ordine.

Dopo la prima ondata di proteste del mese scorso, gli agricoltori hanno dunque scelto di organizzare nuove manifestazioni di protesta: “Fino ad ora non abbiamo ottenuto risposte – ha detto il presidente del comitato “Orgoglio Agricolo”, Lorenzo Ferri Marini annunciando le nuove iniziative – sembra che al Governo ci sia un muro su questo tema, noi faremo di tutto per poter abbattere questo muro e riuscire a parlare con le istituzioni, affrontare le nostre problematiche e trovare soluzioni condivise”. Dopo l’iniziativa di ieri sera, la protesta proseguirà anche nella giornata di oggi.

Alle 10, al presidio allestito a Chiusa di Ginestreto (di fronte alla fabbrica della ex Berloni), questa mattina si terrà una assemblea-incontro a cui parteciperà anche il presidente della Commissione agricoltura della Regione Marche, Andrea Putzu.

Poi dopo pranzo un nuovo corteo, che questa volta si dirigerà verso la Romagna e al quale parteciperanno anche gli agricoltori romagnoli.

I trattori partiranno dal presidio di Pesaro e raggiungeranno Cattolica passando per Borgo Santa Maria, Pozzo Alto, Tavullia, Gradara e Gabicce, fino vicino all’ingresso del casello dell’autostrada A14 di Cattolica. Lì rimarranno per circa un’ora per tornare poi verso Pesaro.