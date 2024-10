Ecco la Berloni in salsa veneta. ‘Arredissima’ lancia le nuove cucine

Pesaro, 24 ottobre 2024 – Mancano pochi giorni al concretizzarsi del rilancio del marchio Berloni, acquisito nell’ottobre 2023 da ‘ArredissimA’, holding veneta che si è aggiudicata all’asta lo storico brand di cucine pesarese, con un investimento di oltre 2 milioni di euro. Nei prossimi giorni inizieranno infatti ad essere allestiti i primi corner interamente dedicati a Berloni, iniziando dagli showroom dell’azienda presenti a Bologna e Treviso, per poi proseguire in tutti gli altri punti vendita di ‘ArredissimA’ presenti sul territorio. Un lavoro che impegnerà l’azienda veneta fino alla prossima primavera, quando sarà presentata ufficialmente la nuova linea di cucine Berloni. Ed è anche grazie all’acquisizione del brand pesarese e all’imminente rilancio, che ArredissimA parla di proiezioni ambiziose per quanto riguarda l’obiettivo di fatturato 2025. L’azienda si appresta a chiudere quest’anno con un volume d’affari stimato di 130 milioni di euro (in crescita del 30% sul 2023), ma per il 2025 è previsto un ulteriore incremento, fino a 160 milioni di euro.

“Una crescita importante soprattutto grazie all’imminente avvio del progetto ‘Berloni by ArredissimA’ – spiega l’azienda in una nota –. Parlando di prodotti le cucine comprensive di elettrodomestici al momento costituiscono il business più importante del gruppo visto che identifica circa il 55% del volume della merce venduta. L’integrazione di Berloni, che proprio sulle cucine costruì a suo tempo la sua fama e la sua fortuna, avrà pertanto un peso notevole sull’incremento delle prestazioni dell’impresa”.

Aggiunge Ottavio Sartori, co-fondatore e titolare di ArredissimA: “I risultati che abbiamo raggiunto nel 2024 confermano la solidità della nostra visione strategica – dice Ottavio Sartori – e l’acquisizione del marchio Berloni si sta rivelando un punto di svolta per il gruppo. C’è grande attesa per l’apertura dei primi corner che sarà progressiva, ma serrata. L’obiettivo è quello di arrivare a coprire tutti gli showroom entro la prossima primavera – spiega il titolare della holding veneta – e questo ci spinge anche ad accelerare il piano di espansione, portando entrambi i brand in nuove aree del paese, certi che la combinazione tra la capillarità di ArredissimA e l’eredità di Berloni ci permetterà di rinsaldare ulteriormente la nostra posizione nel settore arredo, offrendo ai clienti soluzioni sempre più complete per la casa”.