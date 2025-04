Bollette acqua, prima vittoria per gli utenti

Pesaro, 9 aprile 2025 – “Il Giudice di Pace di Pesaro ha sospeso la validità delle bollette dell’acqua che avevamo contestato perché prevedevano la richiesta di pagamento retroattivo. Siamo estremamente soddisfatti”.

Ad annunciarlo è la presidente di “Evolviamo Pesaro”, Pia Perricci, che a partire dall’ottobre scorso, cioè da quando Aato Marche Nord aveva stabilito con due delibere aumenti tra l’8 e il 10% delle tariffe idriche (applicate poi da Marche Multiservizi ed Aset) aveva iniziato una battaglia insieme ad altre associazioni a tutela dei cittadini, contestando l’applicabilità retroattiva degli aumenti.

“Sin dall’inizio della vicenda – spiega Perricci - come associazione Evolviamo Pesaro avevamo espresso i nostri dubbi sulla legalità dell’irretroattività e sull’applicabilità delle tariffe maggiorate per tutto l’anno 2024. Bisogna evidenziare infatti come Arera, a dicembre 2023, aveva assegnato il termine alle Aato di aggiornare le tariffe entro il 30 aprile 2024. Inoltre la normativa vigente specifica che l’aumento delle tariffe debba essere deliberato entro il termine ultimo per il deposito del bilancio previsionale degli enti locali, che in questo caso cadeva il 15 marzo 2024”.

“Per prima cosa quindi – aggiunge Perricci – abbiamo cercato prima un colloquio con Mms, ma non c’è stato nulla da fare. Così alcuni cittadini che si sono rivolti all’associazione hanno provveduto a scorporare dalle bollette la voci riguardanti le retroattività, provvedendo a pagare solo la parte della bolletta non contestata (cioè pagando senza considerare costi retroattivi). Ma Marche Multiservizi ha mandato loro un sollecito di pagamento dell’intera bolletta, intimandogli anche la sospensione del servizio idrico. Così abbiamo provveduto a fare ricorso al Giudice di Pace e come associazione ne abbiamo presentati circa una sessantina”. L’udienza in cui si deciderà la questione è fissata per il 9 settembre: e a seconda di cosa stabilirà il giudice sono previste anche contromosse (eventuali ricorsi) da parte di Mms o Aset.

Ora il provvedimento: “Il Giudice di Pace – dice la presidente di Evolviamo Pesaro – ha sospeso la validità delle bollette contestate che prevedevano le tariffe retroattive e soprattutto la ingiusta minaccia di sospensione del servizio idrico da parte di Mms nei confronti di coloro che hanno provveduto a pagare esclusivamente la parte delle tariffe non contestate. Questo provvedimento urla a gran voce che la legge è vicina ai cittadini. Tra i ricorsi presentati, ci sono anche casi di cittadini che hanno pagato interamente le bollette, per i quali abbiamo richiesto anche il rimborso delle somme non dovute relative alla retroattività”. Perricci conclude con il riferimento al ricorso straordinario presentato anche al Presidente della Repubblica e depositato insieme all’avvocato Matteo Giuliani: “Attendiamo con ansia anche i risvolti di questo ricorso”.