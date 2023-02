Bonus 110%, mossa salva tutti: la Provincia di Pesaro pronta a comprare i crediti

Bonus 110%: un palazzo in ristrutturazione

Pesaro, 11 febbraio 2023 – La Provincia di Pesaro e Urbino acquisterà i crediti dalle banche maturati col 110%. Con un vincolo per quest’ultime: che dovranno a loro volta riaprire agli acquisti dei crediti dalle imprese edili. Ecco cosa dice il presidente della Provincia Giuseppe Paolini: "Un ente pubblico come il nostro non può rimanere inerme di fronte al pericolo di mandare a carte quarantotto tante imprese locali con i cassetti fiscali pieni di crediti che le banche non comprano più o che sciacalli accettano di acquisire al 75% per lucrarci. Ci sono in mezzo le famiglie che hanno le case lasciate a metà, magari senza finestre perché la ditta ha sospeso i lavori, mentre il patrimonio edilizio sempre più vecchio e insicuro non fa nessun passo in avanti in fatto di antisismica ed energie rinnovabili. E senza dimenticare il rischio di licenziamento per tanti lavoratori. La Provincia che presiedo non è abituata a dire ’armiamoci e partite’, ma a dimostrare di essere sempre al fianco della comunità. Quindi, ho dato mandato agli uffici e alla direzione generale di procedere a questa operazione che possiamo chiamare di salvataggio e che mi auguro venga seguita da altri enti pubblici, come i...