Comprare casa costa il 6% in più. E gli affitti aumentano ancora

Pesaro, 27 settembre 2025 – Il mercato immobiliare della provincia di Pesaro e Urbino mostra timidi segnali di ripresa. Nel 2024 sono aumentate le compravendite immobiliari, ma se nel territorio provinciale i prezzi delle case rimangono sostanzialmente stabili, a Pesaro cresce sia il costo d’acquisto degli immobili che quello degli affitti. A dirlo sono i dati elaborati dalla Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino, che ieri mattina ha presentato la quindicesima edizione dell’Osservatorio immobiliare della provincia di Pesaro e Urbino.

Nel 2024 nel nostro territorio le compravendite immobiliari sono aumentate del 4,4%, passando da 3.908 del 2023 a 4.078 dello scorso anno. Una inversione di tendenza rispetto all’anno precedente, quando erano calate del 14%. Segno positivo anche per le compravendite immobiliari nella sola città di Pesaro, che passano da 1.077 del 2023 a 1.114 del 2024. Anche in questo caso si è registrata una inversione di tendenza, con un aumento del numero di case vendute in un anno.

Siamo ancora lontani dalla crescita consistente che si era vista sia nel 2021 che nel 2022 (influenzata però dai risultati negativi registrati nel 2020 a causa della pandemia) ma si è comunque registrato un incremento delle compravendite. Secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio Immobiliare e seguendo il trend nazionale, lo scorso anno è salito anche il valore dei mutui erogati nella provincia di Pesaro e Urbino per l’acquisto della casa, raggiungendo 85,7 milioni di euro nel quarto trimestre dello scorso anno.

Per quanto riguarda i prezzi delle abitazioni, nel secondo semestre del 2024, a Pesaro e Urbino si registra un aumento dello 0,75% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Aumento molto più sostanzioso per quanto riguarda la città di Pesaro, dove i prezzi delle case salgono del 6,7% mentre quegli degli affitti crescono del 6,4%.

Nella nostra provincia, nel 2024, si alza l’età degli acquirenti di case. Del totale di persone che hanno acquistato un immobile, soltanto l’8% di queste ricadono nella fascia di età tra i 20 e i 30 anni, mentre l’anno precedente erano state il 16%. L’aumento dei prezzi delle case nella città di Pesaro, secondo l’Osservatorio Fiaip, non è diffuso su tutti i quartieri.

Andando nel dettaglio e considerando un appartamento di 100 metri quadrati, la zona del Centro-mare è tra quelle dove si sono registrati i maggiori aumenti, rimanendo (come sempre) la zona che presenta prezzi più elevati, sia per gli immobili ristrutturati che per il nuovo, dove si può raggiungere anche 4.500 euro al metro quadro. A seguire c’è il centro storico, dove i prezzi rimangono più o meno in linea rispetto agli anni precedenti, variando da 3.500 euro a 4.200 al metro quadro per la nuova cantieristica, mentre si scende dai 2.400 ai 3.200 euro per il ristrutturato.

Spostandoci più in periferia rimangono stabili rispetto all’anno precedente i prezzi nei quartieri di Soria, Pantano, Tombaccia e Vismara (sia per il ristrutturato che per il nuovo), mentre salgono quasi esclusivamente per la nuova cantieristica, i prezzi nei quartieri di Villa Fastiggi, Villa San Martino e Torraccia, quartiere quest’ultimo dove i prezzi per le nuove realizzazioni oscillano tra i 2.600 ai 3.200 euro al metro quadrato.