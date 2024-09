"Diamo 200mila euro ai nostri collaboratori"

Isola del Piano (Pesaro), 25 agosto 2024 – Lorenzo Campanelli, il fondatore, e i figli Francesco e Lucia e lo staff dirigenziale di LC Spa hanno deciso di elargire nel mese di agosto un premio di circa 200mila euro ai propri collaboratori, per gratificarli e dargli supporto.

In cosa consiste effettivamente questo contributo?

"È sotto gli occhi di tutti l’aumento del costo della vita in genere che sta mettendo in difficoltà anche tantissime famiglie – risponde Lucia Campanelli –. Noi nel nostro piccolo, nel mese di agosto a ridosso delle vacanze estive diamo un premio di circa 200mila euro a sostegno dei nostri collaboratori. Certo non risolverà tutti i problemi, ma è comunque un importante contributo e magari aiuterà a trascorrere queste vacanze in modo più sereno visto anche il caro vita che affligge ognuno di noi ogni giorno".

E’ vero che da tempo avete attenzione per il sociale?

"Sì, la nostra azienda è da sempre molto sensibile ed attenta alle tematiche sociali. Oltre a contributi economici, cerchiamo sempre di favorire le sinergie fra le persone anche attraverso momenti di aggregazione e socialità extra-lavorativi, e di sviluppare percorsi formativi per favorire la crescita professionale e personale di ognuno. I nostri collaboratori sono in assoluto la risorsa più importante".

Sentite di avere una “responsabilità sociale“?

"Sì, la nostra azienda – continua Lucia Campanelli – ha una grande responsabilità sociale, oggi siamo circa 350 collaboratori con un indotto economico-produttivo di circa 1.000 famiglie. I nostri principali stabilimenti si trovano in zone svantaggiate del nostro entroterra, dove oltre alla nostra azienda esistono poche altre realtà produttive. L’apertura di stabilimenti produttivi in queste aree rappresenta sicuramente una riqualificazione delle aree, dando nuovo vigore anche alle piccole e medie attività commerciali locali, come avvenuto di recente per Pole di Acqualagna".

Di cosa vi occupate?

"LC SpA produce e commercializza mobili per la casa, in particolare è leader in Italia nella produzione di mobili a giorno. Abbiamo una forte vocazione all’esportazione e alle vendite dei canali e-commerce".

Quali sono i vostri principali mercati?

"Oltre al mercato nazionale, stiamo lavorando molto bene nei mercati del centro Europa e di lingua araba. La penisola arabica e l’Africa rappresentano per noi i nuovi mercati di riferimento".

Quali progetti per il futuro?

"Ne abbiamo veramente tanti. A fine anno sarà ultimato il nuovo stabilimento produttivo di ultima generazione ad Isola del Piano di 16.000 metri quadrati nel quale saranno inseriti ulteriori 50 collaboratori. Abbiamo anche in progetto di realizzare un’area che ospiterà gratuitamente i bambini e ragazzi dei nostri collaboratori. Prevediamo di realizzare anche aree dedicate al benessere e socialità dei nostri collaboratori".