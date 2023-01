Hotel a Pesaro, il Cruiser riapre a inizio giugno. Parte l’avventura del Botanic

Il cantiere dell’Hotel Cruiser: corsa contro il tempo per l’estate

Pesaro, 31 gennaio 2023 – Per i primi di giugno riaprirà l’hotel Cruiser. Correndo, ma dovrebbe riaprire perché il gruppo Linbergh che fa capo alla famiglia Filippetti pare abbia iniziato a prendere le prenotazioni per l’avvio dell’estate.

Torna sul mercato del turismo il secondo più grande hotel della città con le sue cento e passa camere. Ancora non è chiara l’utilizzazione dell’ultimo piano, quello con vista panoramica, che ha ospitato anche un locale, il ‘Tormentina’. Secondo alcuni potrebbe essere trasformato in un luogo anche per ricevimenti, con vista mare. I muratori che sono impegnati ormai da diversi mesi all’interno dell’albergo per sistemare una struttura che aveva bisogno di lavori, anche importanti, all’ultimo piano sembra che non abbiano mai messo piede.

Nel frattempo domani riapre invece l’ex Docks e cioè il locale che fa angolo tra viale Trieste e viale Marconi. A gestire il locale sarà Davide Esposto, un giovane imprenditore che vuole clonare in quel di Pesaro il successo ottenuto a Fano con il suo Botanic.

Nei giorni scorsi, visto che i lavori all’interno sono terminati, si sono svolte un paio di cene proprio per capire se tutto fosse in ordine e funzionante. La riposta è stata positiva per cui Esposto ha deciso per domani, primo di febbraio, di partire ed inaugurare il nuovo locale. "Una volta che verranno smontate le impalcature del cantiere – dice Davide Esposto – poi tornerà tutto come prima e quindi verranno riposizionati anche i tavoli esterni". Non siamo ad orario h24 ma poco ci manca perché le cucine saranno aperte dalle 9 alle 24 per cui si parte dalla colazione, mangiare a pranzo e cena con cibi vegetariani, ma anche sedersi per prendere una aperitivo. Il locale è stato anche insonorizzato per evitare l’effetto... caciara. Il salto da Fano a Pesaro? Lo spiega Esposto: "L’idea di aprire anche a Pesaro, espandendo la nostra attività in un mercato più ampio rispetto a quello fanese, si basa sul fatto che molta della clientela del nostro locale a Fano, è pesarese, direi uno su tre".

Intanto, dicevamo, sta per arrivare a fine corsa la ristrutturazione del Cruiser hotel preso all’asta da Nardo Filippetti nel novembre del 2021 ed inserito nella catena Lindbergh, gruppo di 9 alberghi, tre dei quali sui Pesaro, per circa 1000 camere e che tocca i 500 dipendenti.

"Al Crusier abbiamo realizzato un investimento importante che si aggira intorni ai 20 milioni – dice Marco Filippetti –, perché crediamo nelle potenzialità turistiche della città". Ma come si posizionerà il Cruiser, che è un 4 stelle? Marco Filippetti dice: "Un urban hotel che intende posizionarsi sul mercato del business travel ed anche del turismo leisure (nel senso di viaggi per incontrare amici oppure per sport, enogastronomia insomma svago ndr), in modo particolare in estate".

Rispetto alle previsioni fatte da Nardo Filippetti, il ritardo nella fine dei lavori del vecchio palasport blocca la convegnistica in città e questo rappresenta un contrattempo per il Cruiser.

m.g.