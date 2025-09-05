La denuncia di Andrea: “L’agricoltura sta morendo nel silenzio delle istituzioni”

Urbino, 5 settembre 2025 –

Dove sta andando il mondo dell’agricoltura e che ruolo stanno avendo o possono avere le istituzioni, la politica e gli enti che la controllano? Se chiede Andrea Busetto Vicari, agricoltore che pochi giorni fa davanti la Prefettura si era tolto il sangue per simboleggiare lo stato in cui si sta ritrovando l’agricoltura locale marchigiana: “A questo punto, dopo 27 anni posso dirlo, c’è un disegno. Il disegno è quello che gli agricoltori competenti, appassionati, e onesti smettano di fare quello che hanno fatto per tutta la vita”.

“La nostra terra – continua – è abbandonata, e tutti quelli che non si sono mai preoccupati saranno costretti a nutrirsi di cibi processati all’estero. Altrimenti non si potrebbe spiegare l’atteggiamento delle varie istituzioni, preposte e non alla gestione venatoria, che nel silenzio dei sindacati agricoli permettono che i lupi impediscano l’allevamento allo stato brado e i cinghiali facciano strage delle produzioni più pregiate e della biodiversità che viene azzerata. Come spiegare che di fronte alle mail e alle grida di dolore pubbliche dei purtroppo troppo pochi agricoltori consapevoli non vi sia alcuna risposta, anzi una incredibile scelta di colpire gli agricoltori che si difendono a norma di legge, anche coi selecacciatori che collaborano gratuitamente e con buona volontà per cercare di limitare il numero dei cinghiali presenti?

Ma la più incredibile di tutte è la continua e pervicace mancanza da parte della giunta regionale di qualunque desiderio di cambio di passo. Sappiano tutti che anche solo con un ultimo minuto di fiato in corpo, io e pochi amici non ci arrenderemo né smetteremo di denunciare tutto ciò e voglio proprio vedere se quando saremo arrivati di fronte alla Corte di Giustizia europea, vi sarà ancora qualcuno che avrà paura di postare sui social le foto di una cinghialessa evidentemente gravida abbattuta, con la motivazione che i cinghiali poi avrebbero protestato anche mediante taglio delle gomme dell’auto. Io penso che qui si sia in presenza di una chiara e conclamata organizzazione e spero che qualche magistrato, Questore, Colonnello dei Carabinieri o della Guardia di Finanza vada a fondo ad una vicenda che se non fosse tragica sarebbe ridicola”.