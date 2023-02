Lavoro a Pesaro, in due mesi 60 assunzioni alla LC Mobili

Simone Mari: direttore, Francesco Campanelli proprietario, Debora Cecchini: responsabile finanze; Lucia Campanelli, logistica

Pesaro, 14 febbraio 2023 – Sessanta giovani assunti negli ultimi due mesi. Accade alla LC, azienda del settore mobili, con circa 350 dipendenti e 4 stabilimenti produttivi (Isola del Piano, Vallefoglia, Acqualagna, Colli al Metauro) dislocati in provincia e uno in Germania. L’azienda, fondata da Lorenzo Campanelli nel 1988, entro questo mese assumerà infatti a tempo indeterminato circa 60 persone. "Queste 60 assunzioni - conferma Francesco Campanelli, figlio di Lorenzo, che insieme alla sorella Lucia ha preso da pochi mesi la guida dell’impresa a gestione familiare - comprendono ragazzi assunti a tempo indeterminato e quelli per i quali dobbiamo attendere l’approvazione della legge di bilancio, per poter trasformare il loro contratto. Ma il numero è in aumento, perché continueremo ad assumere". La LC spa è un’industria leader nella produzione di arredamenti per la casa con sede ad Isola del Piano fortemente legata al territorio, occupa 350 persone, tra assunti e collaboratori. "La nostra azienda - spiega Francesco Campanelli - ha una forte responsabilità sociale, tutti i nostri collaboratori abitano nella provincia di Pesaro ed il nostro indotto conta oltre 1.000 famiglie. Mio padre Lorenzo mi ha insegnato che fare impresa significa investire sul territorio, creare posti di lavoro, far crescere...