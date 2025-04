Giovedì di shopping fino a tarda sera in centro storico a Pesaro

Pesaro, 28 aprile 2025 – Negozi e musei aperti fino a tarda sera, musica dal vivo, esibizioni, mercatino dell’Antiquariato. Sono gli ingredienti dei giovedì sera d’estate in centro storico, “che nei mesi di giugno, luglio ed agosto arricchiranno la proposta turistica, culturale e commerciale di Pesaro”.

“Shopping sotto le stelle”. Ad annunciarlo sono il sindaco Andrea Biancani, insieme agli assessori alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci e alla Cultura Daniele Vimini, che questa mattina, con la presidente della Commissione Attività Economiche Evelina Anniballi, hanno incontrato gli esercenti del centro storico. "È stato un confronto molto costruttivo. Ringraziamo i negozianti che hanno accolto la proposta in maniera positiva, capendo bene che fare squadra tra imprenditori è fondamentale per valorizzare la nostra città e renderla sempre più attrattiva. - hanno commentato -. L’iniziativa ha lo scopo di far vivere le vie e le piazze del centro storico attraverso la valorizzazione del commercio locale e del nostro patrimonio culturale, promuovendo la voglia di stare e di fare insieme. Lo shopping, la cultura e l’intrattenimento saranno i protagonisti di queste serate d’estate, pensate per residenti, visitatori e commercianti”.

Ogni giovedì d’estate, dal 5 giugno al 28 agosto, i negozi del centro rimarranno aperti fino a tarda ora, offrendo a tutti l’occasione di vivere Pesaro in un’atmosfera accogliente. Accanto alle aperture straordinarie, sarà possibile visitare anche i principali musei cittadini. Ad arricchire l’offerta ci sarà anche il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato, modernariato e collezionismo, in piazzale Collenuccio, offrendo a tutti la possibilità di scoprire oggetti unici e curiosità d’altri tempi. Non mancherà la musica dal vivo, con le esibizioni di gruppi e artisti che trasformeranno gli angoli del centro storico in suggestivi palcoscenici sotto le stelle.

Una proposta per tutti i gusti, che si incrocerà con i tanti eventi già in calendario per l’estate 2025, con lo scopo di rendere il centro storico ancora più dinamico, vivace e attrattivo, valorizzando le eccellenze commerciali, culturali e artistiche della città.

Ha concluso il sindaco: “Pesaro è una delle poche città ad avere il centro storico che affaccia sul mare. Una caratteristica che rappresenta un valore aggiunto a cui dobbiamo dare forza, programmando sempre di più iniziative che tengano insieme questi due bellissimi spazi della città”.