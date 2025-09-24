L’anno nero dell’olio: mosca e lebbra nelle olive, raccolto distrutto

Pesaro, 24 settembre 2025 – Mosca e lebbra degli ulivi, grave malattia questa causata da un fungo: la raccolta delle olive è stata quasi distrutta con cali fino all’ottanta per cento: “Non raccolgo nulla, è tutto distrutto dalla mosca, altroché previsioni ottimistiche come ci è capitato di sentire in televisioni da importanti associazioni agricole nazionali che piuttosto dovrebbero ora mobilitarsi per aiutare i produttori – dice Roberto Lucarelli da Cartoceto – la lebbra degli ulivi ha distrutto tutto. Il meteo ha minato il raccolto. Per fortuna ho ancora scorte di olio extravergine dello scorso anno che vendo allo stesso prezzo, 15 euro, perché non bisogna approfittare dei consumatori. Anche diversi frantoi non apriranno”.

Tra questi Zenobi a Pesaro: “No, non apriamo – afferma Francesca Zenobi – non vale la pena. C’è in giro oliva bucata e affetta da muffe, è un vero disastro. Non possiamo tradire il consumatore. Ho visto una gran quantità di olive bucate dalla mosca parassita e dentro questo buco si è sviluppata la muffa, una lebbra che ha distrutto tutto. Non vogliamo portare in frantoio questo tipo di prodotto, abbiamo un patto di onore con i clienti, abbiamo vinto il primo premio al concorso “L’oro d’Italia“ e siamo alla quarta generazione. Da noi non entrerà una oliva. Dall’anno prossimo frangeremo solo nel nostro originario frantoio di famiglia a Castelplanio, per poi venderlo a Pesaro ma sempre selezionando le olive. Per quest’anno abbiamo le scorte di un anno fa, per chi le vuole. Ci rifiutiamo di macinare olive con una acidità superiore a due, contro il limite di 0,8: un olio non commestibile”.

Al frantoio Marcolini “situazione difficile – dice Mirco Poggiaspalla Marcolini – l’oliva sana è davvero poca, avremo un calo del settanta per cento. Spremiamo le olive nostre e anche conto terzi. Apriremo comunque il primo ottobre”. Incertezza sull’apertura al frantoio del Trionfo di Cartoceto: “Non sappiamo ancora – dice Ileana Bonazzelli – dobbiamo vedere quale tipo di prodotto arriva il 13 ottobre, giorno stabilito per la potenziale apertura. Se le olive non saranno sane non apriremo, altrimenti faremo quello che è possibile, dopo opportuna selezione. Manteniamo le scorte dell’anno scorso quando la raccolta fu ottima e abbondante e questo ci permetterà di cucinare anche per i prossimi mesi con il nostro olio per i clienti della nostra osteria, dove è stato inventato e brevettato l’olio solido da usare per dolci e ricette, al posto di burro e margarine”.

Massimo Mosconi, produttore di Serrungarina il cui extravergine è molto apprezzato anche nei mercati esteri, sentenzia: “Leccino spacciato, non lo raccolgo nemmeno. Sabato scorso abbiamo iniziato con la raggiola ancora molto verde, ma non ho scelta. Per fortuna la cultivar del moraiolo non è attaccata dalla mosca e la raccoglierò a fine ottobre. In Abruzzo, dove ho altre cultivar, per fortuna va meglio, ma nel complesso avremo un calo della produzione di almeno un terzo, pur preservando la qualità”.

Giordano Galiardi che produce in biologico a Cartoceto, deve ancora entrare nell’uliveto (“Vedremo”), mentre Francesco Baldarelli, presidente della Cartocerto Dop che riunisce trenta produttori, conferma che “tanti hanno hanno già rinunciato alla raccolta. Avremo un calo del settanta per cento, aspettiamo le piogge che possano fare cadere le olive perse e rimpolpare le sopravvissute. L’umidità ha fato crescere la mosca e la lebbra, la siccità ha ridotto le olive a nocciolo: raggrinzite, sembravano passate al forno”.