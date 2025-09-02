Operai specializzati introvabili: la ‘caccia’ delle aziende alle figure più ricercate

Pesaro, 2 settembre 2025 – Carpentieri, tornitori, operatori di macchine a controllo numerico, ma anche verniciatori, piastrellisti e stampatori. Figure specializzate sempre più difficilio da trovare nella nostra provincia, come sottolinea anche l’ufficio studi della Cgia di Mestre, che fornisce i numeri.

Le imprese pesaresi, nel trimestre agosto-ottobre 2025, sarebbero alla ricerca di circa 7.600 operai specializzati, ma oltre la metà sono irreperibili. Secondo l’associazione artigiani, l’indice di irreperibilità di queste figure nel nostro territorio si attesta al 51,8%. Un dato che pone la nostra provincia 36ª in classifica in tutta Italia per la difficoltà di trovare gli operai, al di sopra sia della media nazionale (che si attesta al 47,8%) che della media regionale, dove l’indice è del 51%.

I settori dove è sempre più difficile reperire operai specializzati sono l’edilizia e la manifattura. Rispetto a quest’ultimo, sono il legno e la metalmeccanica le filiere dove la ricerca di queste figure è molto più impegnativa. Secondo la Cgia di Mestre, ad incidere su questa problematica, c’è la denatalità e l’invecchiamento della popolazione, che hanno contribuito a ridurre la disponibilità della forza lavoro negli anni. Ma anche il fatto che molti dei candidati non possiedono le competenze tecniche e professionali richieste dalle imprese e che i giovani sempre più cercano posti con maggiori livelli di flessibilità ed autonomia.

Tendenze confermate anche dalla Confartigianato di Pesaro e Urbino: "Tra le principali cause di questa criticità – dicono Giulia Mazzarini, responsabile Confartigianato Persone e Giada De Simoni, referente Confartigianato Pesaro - c’è il disallineamento tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle effettivamente disponibili. Su questo, come Confartigianato, lavoriamo da tempo promuovendo momenti formativi dalle scuole secondarie di primo grado fino alle Università, ma ci concentriamo anche sull’atteggiamento dei giovani verso il lavoro, avviando il progetto ‘Percorsi di Crescita’. Grazie alla presenza di psicoterapeuti ed esperti, offriamo ai genitori la possibilità di partecipare, gratis, ad incontri in cui possono acquisire strumenti utili ad accompagnare il percorso educativo dei figli. D’altra parte è importante anche che le imprese siano capaci di trattenere i propri collaboratori e per questo, nell’ambito della nostra ’Scuola per Imprenditori’ proponiamo percorsi manageriali di gestione del personale".