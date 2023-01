Sciopero benzinai: quali restano aperti oggi e dove fare rifornimento a Pesaro Urbino

Pesaro Urbino, 25 gennaio 2023 – Continua lo sciopero dei benzinai, nella provincia di Pesaro Urbino, come nel resto del Paese. Ma la sensazione, almeno qui, è che non ci sia un’adesione ampia. Molte le stazioni aperte per erogare carburante con personale o self. In attesa di avere numeri ufficiali e di stilare un bilancio della prima delle due giornate di stop, segnaliamo i distributori che restano comunque aperti.

"La colpa è la nostra – dice Simone Gennari di Tamoil in via Fratti – avremmo dovuto aderire tutti, ma anche io sono stato costretto ad aprire perché era tutto aperto. Eppure i rincari fanno guadagnare solo Governo e compagnie petrolifere. Ma non ci fermeremo, bisogna cambiare registro”.

Sciopero benzinai

Aperta anche l’Agip in via Giolitti: "Chiudere sarebbe stato inutile, non avremmo avuto alcun risultato se non un danno economico perché il cliente sarebbe andato da altri”, spiega Giuseppe Strazzullo. Aperta anche la Shell di via Ponchielli: “Guadagni risibili – dice Alessandro Bailetti – questo mese si fatica a garantirsi lo stipendio, come si fa a chiudere?”.

L’elenco dei benzinai aperti a Pesaro Urbino