Il tartufo bianco rischia l’estinzione, Acqualagna lo pianta per salvarlo

Acqualagna (Pesaro e Urbino), 2 marzo 2025 – “Piantiamo il tartufo bianco pregiato per salvarlo dall’estinzione”. Il grido di allarme e il tentativo di rianimare l’oro bianco della terra vengono da Acqualagna.

Il Comune ha infatti deciso di dedicare un appezzamento di terreno per le micorizzazione (ovvero la piantagione) del tartufo bianco pregiato. Per capire perché la capitale del tartufo tutto l’anno è arrivata a questo punto, basta guardare a quello che è successo in queste ultime stagioni e specialmente nell’ultima: quantità di tartufo ridotte del novanta per cento, prezzi schizzati alle stelle, fino a 5.000 euro al chilo. Il fatto è che i cambiamenti climatici stanno ammazzando il profumo più ricercato nel mondo.

Nei dettagli: se mancano i temporali (lampi e fulmini sono una scienza esatta per la crescita del tartufo e il perché va domandato a Giove Pluvio, ma tant’è), se in inverno, come dicono i cercatori, “non gela”, e se d’estate c’è un caldo torrido senza pioggia, il terreno si rinsecchisce e il tartufo non nasce.

L’ultima raccolta è stata drammatica per i cercatori, che sono tornati a casa quasi sempre con pochi esemplari rachitici, che hanno avvilito sia chi doveva venderli, che chi doveva cucinarli e soprattutto chi doveva mangiarli. Vero è che il bianco pregiato è un prodotto comunitario, e può arrivare anche da altri Paesi, ma vuoi mettere quello del nostro Appennino, dove la roverella garantisce delle qualità organolettiche eccellenti?

Il rischio che anche la prossima sia un’annata critica c’è, basti soltanto pensare che di gelate in questo inverno ce ne sono state davvero poche, idem per i vapori che si alzano dalla terra bruma, un’altra connotazione che indica una buona annata.

Dice il sindaco di Acqualagna, Pierluigi Grassi: “Abbiamo individuato un appezzamento vicino all’antica abbazia di San Vincenzo, lato fiume. È un terreno comunale completamente incolto e dunque vergine. Sarà utilizzato per piante micorizzate di tartufo bianco che l’Amap, l’ente regionale preposto, ci donerà. È il primo esperimento comunale. Finora non è stato possibile coltivare il tartufo bianco pregiato, ma si stanno aprendo nuove frontiere nella ricerca. Coinvolgeremo le scuole. Vogliamo che le classi di elementari e medie adottino una piantina che avrà scritto il loro nome. Lavoriamo per l’ambiente, per salvare il tartufo, e per una nuova cultura ambientale che vogliamo trasmettere ai giovani. Abbiamo anche cambiato il logo della fiera: ora è un’aquila posata su un tartufo, a dire che questo prodotto straordinario ha futuro solo se si tutela l’ambiente e l’aquila del Furlo è simbolo della salubrità del territorio”.

Quanto alla prossima annata, “il problema non è tanto ora, quanto se e che tipo di siccità avremo d’estate”.