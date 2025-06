Villa Almerici, trattativa di lusso

Pesaro, 27 giugno 2025 – Jeff Bezos forse non verrà mai a Candelara a sposarsi perché non c’è il Canal Grande. Ma per Villa Almerici (poi Berloni), si sta avvicinando una svolta importante. Perché questa bellissima dimora potrebbe lasciare i confini degli eventi provinciali per diventare un’attrazione a livello nazionale. La prossima settimana sarà infatti a villa Almerici, per un sopralluogo, Bobo Cerea con professionisti al seguito e tutto il suo staff. In molti si domanderanno: ma chi è questo Bobo Cerea? Eccolo: lui e i fratelli, tutti bergamaschi, mandano avanti un impero fatto di oltre mille dipendenti, attivo non solo nel catering, ma anche nell’organizzazione di eventi con un fatturato di oltre 100 milioni. Il loro punto di forza è la catena dei ristoranti “Da Vittorio” che in totale sommano 7 stelle Michelin e sono in questo ambito i primi in assoluto in Italia. Nel campo della ristorazione sono la massima espressione tanto da essere un punto di riferimento anche per uno degli uomini più ricchi del mondo, quel Bernard Arnault presidente e amministratore delegato di Lvmh (Louis Vuitton), che ha affidato a costo zero, proprio alla famiglia Cerea, la gestione del bar-ristorante del grande negozio che questo colosso della moda ha aperto in via Montenapoleone a Milano.

La conferma di questo interessamento arriva anche dall’avvocato Roberto Venturini che assieme al commercialista Lucio Santin cura il concordato di questa struttura da oltre dieci anni. Villa Almerici comprende, oltre alla storica dimora che ha visto tra i progettisti anche Luigi Vanvitelli, per i contrafforti, una chiesetta, una stecca settecentesca nata per la servitù e le stalle, oltre un ampio anfiteatro. Il tutto per un totale di 16 ettari.

“Confermo l’indiscrezione che da alcuni giorni circola in alcuni ambienti cittadini – dice Roberto Venturini – perché fra alcuni giorni arriva a Pesaro per un sopralluogo a villa Almerici Bobo Cerea. Si tratterebbe, se tutto va per il meglio, di una grande occasione per tutta la città perché il livello di questa famiglia è altissimo e intorno a lui si muovono anche grande imprenditori del milanese. Per cui non è da escludere, in un secondo momento, che possa crearsi una cordata lombarda disposta anche ad acquistare villa Almerici. Ci sono indiscrezioni poi che parlano che nella società dei Cerea possa anche entrare con delle quote lo stesso Bernard Arnault”.

E’ da oltre 10 anni sul mercato questa dimora degli Almerici, una delle più potenti e ricche famiglia del Settecento che possedeva, assieme alla villa di Candelara, anche tutto l’immobile che oggi ospita la biblioteca Oliveriana. Incomprabile per un privato – valutata poco meno di una decina di milioni – potrebbe invece avere una funzione come location per grandi matrimoni ed eventi di alto livello. E questi sarebbero appunto i piani della famiglia Cerea. Si parla anche di un eliporto.