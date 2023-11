Evacuato il tribunale: questa volta è un’esercitazione

Pesaro, 24 novembre 2023 – Un’altra bomba in tribunale, come venerdì scorso?

No, stavolta era solo un’esercitazione, durante la quale circa 150 persone, tra dipendenti, avvocati, giudici e altro personale del Palazzo di giustizia, sono state fatte evacuare questa mattina, alle 11 e 35 circa: 5 minuti e 15 secondi, i tempi dello sgombero dello stabile di piazzale Carducci, dal momento in cui è stato fatto suonare l’allarme, come certificato dall’ingegnere Umberto Bonifazi, responsabile servizio prevenzione e sicurezza della Sea Gruppo srl, la ditta che ha curato l’evacuazione. L’esercitazione avviene di norma una volta all’anno.

Sulla strada davanti al parcheggio la viabilità, che si è leggermente intasata per pochi minuti, è stata fatta da una pattuglia della Municipale. I dipendenti e tutti gli altri sono rimasti per circa 10 minuti nel piazzale antistante in attesa che l’esercitazione finisse.

Sul posto anche una squadra dei pompieri di Pesaro. Poi tutto è tornato alla normalità con il rientro di dipendenti, giudici e avvocati nei loro uffici.