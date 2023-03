Pesaro, Ezio Bracco è il nuovo presidente del quartiere Pantano

Ezio Bracco, nuovo presidente di Pantano

Pesaro, 1 marzo 2023 – Pantano elegge all’unanimità Ezio Bracco come nuovo presidente del Quartiere 12 dopo le dimissioni del ventitreenne Simone Spezzi che partirà a breve con una Ong, ma che continuerà – anche a distanza – ad occuparsi del quartiere come consigliere. Inizia così, quindi, il nuovo impegno di Bracco, già presidente dell’Auser volontariato di Pantano che da poco ha staccato la sua centesima tessera.

“Contento di questo nuovo ruolo ma soprattutto delle motivazioni che hanno portato tutti i consiglieri, nessuno escluso, ad eleggermi come nuovo presidente. Infatti, come anche sottolineato dal consigliere di minoranza Marcello Valdinocci che ringrazio, sono stato scelto con l’intento di proseguire il lavoro fatto in questi ultimi quattro anni da consigliere. Tra le prime questioni sul tavolo del quartiere - continua Bracco - sicuramente il miglioramento delle condizioni dei parchi della zona, ma anche un incontro con tutti coloro che desiderano segnalare qualche problematica attraverso un'assemblea pubblica. Un buon modo per ristabilire il contatto con le persone che a causa del Covid è venuto forzatamente a mancare”.



Proseguono anche le iniziative dell’Auser volontariato di Pantano che ha celebrato la centesima tessera con un incontro che ha visto ospite l’assessore alle Politiche sociali di Napoli Luca Trapanese. “In contemporanea – conclude Bracco – continueremo l’attività di volontariato in città che ci vedrà impegnati già nelle prossime settimane con l’appuntamento sempre molto partecipato di “puliamo Pantano”, ma non dimentichiamoci anche il continuo sostegno a Caritas e Croce Rossa”.



g.m