Ospedali, sit-in di protesta contro lo spostamento della pediatria da Pesaro a Fano

Pesaro, 26 agosto 2023 – Si è tenuto questa mattina alle ore 11 davanti all’ospedale San Salvatore di Pesaro, il sit-in di protesta contro il possibile spostamento dei reparti materno-infantili in direzione Fano. Nonostante le smentite arrivate dal centrodestra regionale delle Marche, sono comunque centinaia le persone che si presentano alla manifestazione.

Mamme, papà, bambini, amministratori del territorio e politici locali (dal PD ad Europa Verde, passando per Azione, M5S e liste civiche). Il sit-in però non porta bandiere o simboli di partito, così come richiesto dalle mamme nei giorni precedenti.

“Oggi è la città che parla con la voce dei suoi cittadini” - afferma Laura Marmouset, tra le prime mamme ad esporsi sulla questione. “Sono molto contenta di vedere tutta questa affluenza oggi. Dopo questa manifestazione ho fiducia, ma non ci fermeremo finché non avremo certezze che questi reparti resteranno aperti non solo adesso ma anche negli anni a venire” - sono invece le parole di Eleonora Bassi, un’altra delle mamme che nei giorni precedenti ha fatto già sentire la sua voce.

La prima a prendere la parola al microfono del sit-in, tra le mamme, è invece Deborah Bardeggia, che già tre anni fa manifesto contro il precedente spostamento dei reparti materno infantili: “All’epoca lo accettammo perché c’era una pandemia in corso ma poi abbiamo dovuto lottare per riportarli qui a differenza degli altri reparti. Chiediamo spiegazioni logiche! Anche perché reparti come chirurgia, trasfusionale, urologia sono qui a Pesaro e sono fondamentali per i reparti materno-infantili. Non è campanilismo o svogliatezza nel fare 10 km, perché le persone sono andate a Rimini quest’anno piuttosto che andare a Fano visto che lì c’è un reparto di chirurgia h24”. Sul problema della distanza si fa avanti anche Alice Andreoni: “Sono inorridita. La velocità di un intervento sui nostri figli può salvargli la vita. Non possiamo allontanare servizi così fondamentali e far venir meno il pronto soccorso pediatrico. Cosa succede se rimaniamo incastrate nel traffico e c’è un’emergenza?” “Portare quei reparti a Fano creerebbe disservizi non solo per i pesaresi ma anche per i comuni limitrofi. Per non parlare della struttura che è obsoleta, ho partorito a Fano 3 anni fa e non c’è alcun paragone con Pesaro” - racconta Giulia Festa, un’altra mamma che evidenzia come a Pesaro quei reparti siano stati ristrutturati appena 8 mesi fa. Per i papà invece parla Roberto Dell’Olio, che si concentra sulla questione relativa al nuovo ospedale di Muraglia: “Non basta il progetto! Devono prima costruirlo e renderlo operativo, poi quando avranno messo i letti allora si può parlare di un trasferimento!”. Proprio sul progetto si concentrano anche i politici del PD presenti, a partire dal segretario cittadino di Pesaro, Giampiero Bellucci: “La smentita del centrodestra regionale dimostra come non ci sia nessun programma dietro le loro parole ma solo spot. Quando hanno compreso la portata dei loro annunci hanno fatto un passo indietro” - sulla stessa linea anche il consigliere regionale del PD Andrea Biancani: “I reparti materno-infantili sono fondamentali, non possono essere spostati finché non c’è un progetto pronto che fornisca spazi e tempistiche per la realizzazione dell’ospedale di Muraglia. Stesso discorso per i reparti psichiatrici e per i servizi legati alla salute mentale”. “Siamo pronti alle barricate e oggi lo abbiamo dimostrato con questo sit-in partecipatissimo” - afferma la consigliera regionale del PD, Micaela Vitri - “Ci aspettavamo che i reparti materno-infantili venissero potenziati e non spostati. Le parole dell’assessore regionale Saltamartini e del presidente Acquaroli non ci rassicurano, sappiamo benissimo che erano già tutti pronti per lo spostamento a Fano. Ci auguriamo che questo sit-in faccia comprendere alla regione che tutto ciò è inaccettabile!”.