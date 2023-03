Pesaro, fiume Foglia: ordinanza per la rimozione di barche e relitti entro 10 giorni

barche (repertorio)

Pesaro, 16 marzo 2023 – Rimuovere imbarcazioni, natanti, relitti e materiali presenti nel tratto di Foglia compreso tra il ponte di strada Panoramica Adriatica (ponte per Soria) e il ponte Brigata Ebraica (la Statale, via Mameli). È quanto prevede l’ordinanza n. 508 firmata ieri dal sindaco che si rivolge ai proprietari delle barche, relitti e altri materiali presenti nell’area golenale e nell’asta fluviale del fiume per “consentire il corretto deflusso delle acque fluviali sotto le luci dei ponti” soprattutto in caso di onda di piena.



L’ordinanza indica come termine della rimozione i 10 giorni dall’emissione della stessa (25 marzo). Le violazioni alla presente sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra i 25 euro e i 500 euro, fatte salve eventuali sanzioni penali previste.