Alessia Morani posta foto, social all’attacco: "Inappropriata". Lei: "Pd maschilista"

Ecco la foto della Morani postata su Fb che ha indispettito qualche esponente del Pd

Pesaro, 7 gennaio 2023 - Alessia Morani sotto attacco dei social per una foto che la ritrae in versione serale, cena per due, da passare al tavolo di un ristorante col suo compagno. "Uno scatto inappropriato" secondo un aderente al Pd. Ma lei non ci sta. Al telefono dice: ""La foto è stata scattata dal mio compagno la sera del 3 gennaio per la festa del mio compleanno. Ne ho compiuti 47. Questo professore, tale Testoni, mi ha accusato di postare su facebook una foto inappropriata per il mio ruolo di un deputato del suo partito. Primo, la foto è normalissima. Secondo, non sono più deputato. Terzo, sono amareggiata dall’accusa di un esponente del mio partito di essere inappropriata nell’aver pubblicato quella foto che non ha né malizia né altro ma sottolinea soltanto un momento bello, sereno, piacevole della mia vita.

Contestare questo significa essere portatori di una cultura discutibile, che conduce dritti a quello che succede in Iran o in Afghanistan. Il seme è lo stesso, una cultura per fortuna che è solo di un pezzo del Pd e non certo di tutto. Sto ricevendo tanta solidarietà da colleghi e amici. Mi colpisce il fatto che ancora oggi si debba discutere del ruolo delle donne in un partito che, a quanto pare, dimostra di avere un impianto maschilista visto che tra gli eletti, le donne sono appena il 30 per cento. Nelle Marche sono stati eletti tre maschi e una donna, e questo la dice lunga sulla parità di genere tanto propagandata. E’ un tema che il prossimo congresso dovrà affrontare. Il signore che mi ha attaccato, Michele Testoni, che non ho mai conosciuto e che non so esattamente cosa faccia nella vita, non ha risposto alla mia domanda su cosa abbia visto di inappropriato in quella mia foto. Probabilmente è convinto che una donna del Pd, con un aspetto gradevole, pubblicando una sua foto, susciti l’idea di essere poco responsabile ed autorevole. Se la pensa così, significa che è un bacchettone e maschilista così come lo sono quanti sui social gli hanno dato ragione. Poi magari non ci ricordiamo che tutti i manifesti elettorali hanno visto in primo piano la faccia di Letta. Quella che scelta è stata? Inappropriata? Oppure una donna impegnata in politica, in particolare nel Pd, che si trucca, come tutte le donne, che veste bene e che posta delle sue foto, va considerata a priori fuori posto? Il signor Testoni preferisce vedere le donne dietro un burqa? Se è così, con me ha sbagliato bersaglio. Gli ricordo che al governo c’è una donna la quale, anche se non è certo della mia parte politica, per il solo fatto di essere arrivata in quel ruolo, aiuterà a superare con più facilità i commenti come quello del signor Testoni".