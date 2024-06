Ballottaggio a Urbino: quando si vota, l’apparentamento e i candidati sindaco

Urbino, 21 giugno 2024 – Il 23 e 24 giugno ad Urbino si torna a votare per il ballottaggio delle elezioni amministrative che decreteranno il sindaco e il consiglio comunale della città. I seggi saranno aperti domenica 23 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà al termine delle operazioni di voto.

I candidati

Al ballottaggio, con una differenza di soli 272 voti ottenuti durante la prima tornata elettorale, si presenteranno il sindaco uscente Maurizio Gambini, che guida la coalizione di centrodestra (e che al primo turno ha ricevuto il 48% di preferenze) e Federico Scaramucci, per il centrosinistra (che ha ricevuto il 44,7% dei voti). In occasione del ballottaggio, Maurizio Gambini correrà da solo, supportato dalle liste con cui si era presentato alla prima tornata elettorale, cioè “Liberi per cambiare”, “Urbino città ideale” e “Centrodestra per Gambini sindaco” (Lega, Udc, Fi e Fd'I).

L’apparentamento

Sul fronte del centrosinistra invece, Federico Scaramucci ha stretto un’alleanza con Maria Francesca Crespini della lista civica “Futura”, che in occasione delle elezioni dell’8 e 9 giugno ha corso in solitaria per ricoprire la poltrona da sindaco, riuscendo a ottenere 617 voti. La coalizione che sostiene Scaramucci è composta inoltre da sette liste: Pd, “Sinistra per Urbino”, Movimento 5 Stelle, Alleanza verdi sinistra italiana, “Urbino Bene Comune”, “Urbino città d’Europa” ed “Urbino rinasce”.

Come si vota

Nella scheda elettorale per il ballottaggio sono presenti il nome e il cognome dei candidati sindaco riportati all’interno di un apposito rettangolo, sotto il quale sono scritti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato scelto. Non è ammesso il voto disgiunto e non si devono esprimere preferenze.

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni entro la data del primo turno delle elezioni e che risultino essere residenti nel Comune per il quale si vota. Per votare sarà necessario presentare la propria tessera elettorale e un documento di identità valido. Per chi avesse smarrito o esaurito tutti gli spazi nella tessera elettorale, può richiedere un duplicato all’ufficio elettorale del proprio Comune. Potranno votare anche i cittadini che non si sono presentati alle urne durante la prima tornata elettorale.

Dove si vota

I seggi elettorali del ballottaggio saranno allestiti nelle stesse sedi utilizzate per la prima tornata elettorale.