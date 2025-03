“Spero che non sia una sceneggiata”, Matteo Ricci sulle dimissioni del sindaco di Urbino

Pesaro, 1 marzo 2025 – “Spero che non sia una sceneggiata, ma noi siamo pronti”. Così l’europarlamentare Matteo Ricci (PD) sulla notizia delle dimissioni presentate dal sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Il commento arriva durante la sua diretta social da casa Pensalfine, a Fermignano, durante il format “Un marchigiano alla porta”.

“Conosco bene la norma, ed il sindaco ha 20 giorni per ritirare le dimissioni, per questo spero non lo faccia solo per convincere parte della sua maggioranza a ritirare le richieste di posti e poltrone - dice Ricci - indipendentemente da come andrà, è comunque un segnale di grande difficoltà e della crisi che vive il governo comunale di Urbino, a meno di nove mesi dalle elezioni”.

Maurizio Gambini, sindaco dimissionario di Urbino da ieri

“Gli urbinati non sono sciocchi, anche se Gambini dovesse tornare sui suoi passi, da oggi crederanno sempre meno a questa giunta - dichiara l’europarlamentare - l’ultima tornata elettorale si è dimostrata competitiva, per questo non penso che Gambini e i suoi vorranno andare di nuovo a votare - conclude - noi siamo pronti, se Gambini si dimette le elezioni le vince Scaramucci”.