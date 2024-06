Pesaro vota il dopo Ricci. Il Pd a difesa del fortino

Pesaro, 1 giugno 2024 – Il Pd ha un fortino da difendere, l’ultimo rimasto tra i capoluoghi di provincia delle Marche. Il centrodestra ha invece di fronte l’impresa più difficile da compiere, ben oltre la conquista di Ancona. Ecco perché le elezioni comunali di Pesaro sono uno snodo non solo per la città di Rossini chiamata a eleggere il successore di Matteo Ricci, uno che – piaccia o no – un segno sulla città l’ha lasciato. Sono uno snodo anche in chiave regionale, al punto da spingere il Partito democratico a mettere da parte le liti – che torneranno, statene certi – per fare un accordo al rialzo sulla candidatura di Andrea Biancani, il quale alle ultime elezioni regionali riuscì nell’impresa di sfondare le diecimila preferenze: un fuoriclasse delle campagne elettorali. Che lui sia il sindaco migliore possibile non lo pensano tutti, nel centrosinistra. Ma che sia l’uomo migliore per diventare sindaco, nessuno lo mette in dubbio. Eppure qualche difficoltà è emersa alcune sera fa durante uno dei confronti con gli sfidanti: si è trovato in difficoltà dovendo fare lui il difensore dell’amministrazione Ricci finita nel mirino, e – brutto segnale – non aveva nemmeno una claque a sostenerlo.

È andato meglio, in questa circostanza, Marco Lanzi, ex vicecommissario di polizia e segretario provinciale del Siulp, il candidato civico che il centrodestra ha scelto dopo una serie di veti incrociati. Tocca a lui, dunque, guidare una coalizione che dovrà cercare di sfruttare meglio il vento nazionale a favore rispetto a cinque anni fa, quando con la Lega oltre il 30% alle Europee, Ricci riuscì comunque a vincere con il 57%. Nel 2019, il centrodestra guidato allora da Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia, ora consigliere regionale) si fermò al 29,90%: basta questo per far capire che Lanzi deve fare un’impresa vera e propria.

Fuori dalle coalizioni principali, ci sono due liste: una completamente civica guidata dall’avvocatessa Pia Perricci e l’altra dall’albergatore Fabrizio Oliva (sostenuta anche da +Europa). Salvo clamorosi exploit, è quanto meno improbabile che, messe insieme, si avvicinino al 12% accumulato nel 2019 dalle liste medio-piccole esterne ai due poli (allora c’erano i Cinque Stelle che correvano da soli, ora sono in coalizione col centrosinistra).

Conseguenza: è probabile che il voto venga polarizzato dal centrosinistra e dal centrodestra, che si presentano con i campi più larghi possibili. Da una parte Pd, Movimento Cinque Stelle, Verdi-Sinistra e quattro liste civiche di peso; dall’altra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, tre civiche e un accordo con Azione. Le formazioni migliori per un fortino da difendere e per l’impresa più difficile.