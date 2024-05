Elezioni sindaco a Pesaro, le liste. L’esercito dei 436 candidati

Pesaro, 11 maggio 2024 – Entra nel vivo la campagna elettorale per la corsa alle elezioni comunali di Pesaro. Sono ben 436 i candidati a sostegno dell’uno o dell’altro aspirante alla poltrona di sindaco, nel dopo Ricci. In quattro se la contendono. Andrea Biancani per il Centrosinistra, sostenuto dal Pd, ‘Lista civica Biancani Sindaco. La marcia in più per Pesaro’, ‘Una citttà in Comune con Enzo Belloni, Biancani sindaco’, ‘Forza Pesaro, con Mila Della Dora, Biancani sindaco’, Movimento 5 Stelle, Lista civica il Faro, lleanza verdi Sinistra. Marco Lanzi per il Centrodestra con le liste: ‘Pesaro Svolta. Marco lanzi Sindaco’, ‘Pesarò. Giovani per Marco Lanzi’, Fratelli d’Italia, Lega, ‘Forza Italia Udc Noi Moderati’, Civici Marche. La terza candidata è Pia Perricci, ‘Vieni oltre’. Si candida anche Fabrizio Oliva, ‘Spazi Liberi’.

Centrosinistra: candidato sindaco: Andrea Biancani

LISTE

Pd

Giampiero Bellucci, Sabina Alessandroni; Gianfranco Amadori; Francesca Bottiglione; Gerarda Di Carlo; Simonetta Drago; Michele Gambini; Concetta Giorgi; Davide Giuliani; Flavia Magi; Monica Manenti; Anna Maria Mattioli; Sara Mengucci; Lorenzo Montesi; Camilla Murgia; Andrea Nobili;Luca Pagnoni Di Dario; Maruska Palazzi; Roberto Pascucci; Marco Perugini; Luca Pieri;Simonetta Ruggeri;Claudio Salucci; Andrea Salvatori; Giulia Sanchini;Marta Scavolini; Elisa Semprucci; Gaetano Sgarro; Sami Tayeb; Timoteo Tiberi; Claudio Javier Venturelli; Daniele Vimini

Lista civica Biancani Sindaco

La marcia in più per Pesaro

Alievski Musli detto “Musli”; Evelina Anniballi; Alina Slavikovna detta “Alina”Baghdasaryan; Luciano Baronciani; Tiziana Benedetti; Tommaso Bernabucci; Riccardo Bernardi; Giovanna Cappellini; Pamela Carducci; Stefano Cioppi; Paolo Dionigi; Romina Dominici; Annarita Fabiano; Francesca Flamini; Angela Franchini; Michela Gaudenzi; Simone Giorgini; Klarita Grazhdani; Renzo Guerra; Stefano Lunadei; Roberto Maffei; Mirko Marchionni; Francesca Matacena; Tomas Nobili; Luca Pandolfi; Miranda Maria Paolucci; Vittorio Petretti;

Volmer Pieri; Riccardo Pozzi; Letizia Rocchi; Maria Tessaro; Michele Tombari

‘Una citttà in Comune con Enzo Belloni, Biancani sindaco’

Enzo Belloni; Giovanni Barbarossa; Letizia Bartolucci; Daniela Berloni; Giuseppe Bongiorno; Sergio Castellani; Alberto Cavoli; Filippo Cecchini; Giacomo Clizia; Cristiano Crinelli; Giovanni Maria De Martis; Stefano Di Gennaro; Maria Trinidad Fernandez Espinoza; Elena Forte; Renato Golino; Giorgia Leonardi; Jimena Llanos; Romeo Marchionni; Claudia Mazza; Alessandro Moneti; Roberto Moretti; Mauro Mosconi; Alessandro Nardelli; Roberta Ricci; Christian Romagnoli; Ilaria Rosa Russo; Fulvia Sacchi; Massimiliano Santini; Vilma Sema; Stefania Sperindio; Jacopo Tamburini; Francesca Tommasoli

‘Forza Pesaro, con Mila Della Dora, Biancani sindaco’

Guerrino Amadori, Manuela Ambruno, Isabella Avantifiori, Andrea Budassi, Feisal Bunkheila, Giovanni Cristoni, Marco De Carolis, Niccolò Del Bene, Giancarlo Del Vecchio, Mila Della Dora, Laura Fabbri, Andrea Farisello, Stefano Fazi, Francesca Fratta, Anna Fumagalli, Stefano Giampaoli, Paolo Giombini, Chiara Gnucci, Raffaella Guidi, Matteo Magnoni, Eugenia Elisabeth Mancini, Silvia Marsili, Alessandra Massi, Ronni Morrone, Jacopo Pianosi, Stefano Ridolfi, Raffaella Rossini, Mihail Savin, Lorenzo Sparacca, Sara Tomasello, Agostino Vastante, Federico Zazzaroni

‘Movimento 5 stelle’

Francesca Frenquellucci, Lorenzo Lugli, Mauro Rossi, Claudia Vanzolini, Mattia Galeazzi, Maurizio Micheletti, Francesco Giovanni Rossino, Barbara Pagnini, Francesca Biagioli, Aniello Gargiulo, Luigi Scialò, Marco Di Lorenzi, Michele Basili Moricoli, Patrizia Amagliani, Andrea Piani, Cristina Artuso, Matteo Ricci, Loredana Leonardi, Anna Molinari, Giorgio Giunti, Gabriele Scialò, Elisa Marinai Dettori, Terzo Galeazzi, Graziella Paperi, Roberto Farina, Alessandra De Nicola, Lorena Calvarese, Erik Valeri.

‘Lista civica il Faro’

Michele Albergamo; Elisa Baggiarini; Michelino Belfiore; Maria Nada Benedetti; Bruno Benvenuti; Kladija Bouraya detta Kady;Rita Clara Giuseppina Busini; Gabriele Caimano; Marco Ceccolini; Federica Conti; Ilario Crudelini; Luca De Biagi; Stefano Donini; Flavia Ferri; Iolanda Filippini; Bernardo Gili; Silvana Giuliani; Cristina Lisotti; Davide Manenti; Stefano Mariani; Giuseppe Massa detto Mappo; Heidi Morotti; Rosalba Nocera; Mirella Olivieri; Elisa Parini Bartolucci; Elisabetta Pensalfini; Enzo Raho; Filippo Ruggeri; Luigi Santangeli; Furio Silvi; Selene Tamburini; Stefano Tonucci

‘Alleanza verdi Sinistra’

Maria Rosa Conti; Luigi Marini; Adriana Fabbri; Olimpia Storoni; Luigi Tagliolini; Mounya Allali Zaouia Ech Cheikh; Alessia Arcangeli; Dimitri Baldelli; Patrizia Bucci; Francesca Calcinari; Umberto Vittorio Casciaro Spongano (lc); Vincenzo D’amico; Giovanni Del Monte; Katja Di Lorenzi; Alessandro Facini; Marcello Marchetti; Romina Marfoglia; Simone Mattioli; Luca Mazzoli; Gabriele Montaccini; Francesca Moretti; William Nieto Hurtado; Alessandro Panaroni; Paolo Pedretti; Christelle Marie Pelee de Saint Maurice; Marcello Maria Pesarini; Franca Pierantoni; Lucia Pighin; Claudio Ricci; Paola Romani; Gualberto Sozzi; Meryem Tijini Casablanca

Centrodestra, candidato sindaco: Marco Lanzi

LISTE

Pesaro Svolta.

Marco lanzi Sindaco

Giulia Marchionni; Giovanni Dallasta; Giovanni Amati; Eleonora Barbieri; Albino Calcinari; Manuela Cassiani; Lorenzo De Angelis; Emiliano Di Carmine; Elena Fabbri; Luca Fontana; Giulio Francalancia; Enrica Fusini; Veronica Gasparri; Viviana gatti; Simona Grilli; Aurelio Lonoce; Nadia Mazzarella; Luca Mercuri; Eleonora Parlavecchio; Anna Presutti; Elena Sandroni; Daniela Scavolini; Simonetta Silvestrini; Samuel Stefanelli; Martina Silvestri; Agostino Vitale; Annalisa Zazzeroni; Matteo Consani; Edimara De Silva; Riccardo Franceschini; Marianna Mormile; Umberto Spinelli

Pesarò.

Giovani per Marco Lanzi

Antonio Bartolomei; Alessandro Andreini detto Magnesio; Alberto Bombelli; Mattia Fabiani; Margherita Federici; Michael Francesconi; Marco Geminiani; Matteo Gregori; Alesia Gjena Kuqi; Ivan Laccetti; Stella Lanzi; Laura Lucia; Matteo Marchi; Giacomo Montani; Eugenia Piccoli; Alessandro Paolo Piergiovanni; Gianmarco Pierini; Davide Sarti; Melissa scoccimarro; Andrea Tafini; Jada Vagnini; Maria Vittoria Vannucci; Tommaso Zandri

Fratelli d’Italia

Serena Boresta; Fabiano Arcangeli; Gabriele Bartolino; Federica Berardi; Alessandro Bettini; Luca Bezziccheri; Matilde Bonzi; Cristina Natalia Canciani; Silvia Cesarini; Lauretta Chiuselli; Roberta Codignoli; Paola Corsaletti; Giovanni Corsini; Fernando Covino; Francesca Falcioni; Carlo Ferri; Alma Giampaoli; Gianluca Grazioli; Daniele Malandrino; Michele Mancini; Michele Mariotti; Carlos Majorga; Loredana Mencarelli; Roberto Morbidi; Lavinia Paci Fumelli; Luca Pandolfi; Roberta Pili; Michele Redaelli; Roberta Scatassa; Graziano Vaccaro; Marcello Valdinocci; Simone Zaffini

Lega

Dario Andreolli; Andrea Marchionni; Nicolatta Rossi; Emanuele Gambini; Silvana Ghiretti; Matteo Andruccioli; Marika Bailetti; Alessandro Bartoli; Giuseppe Calisi; Dara Castegnaro; Alessandra Colla; Lucia Costantini; Annalisa Federici; Antonio Ferrari; Roberta Gaffurini; Marco Gandelli; Laura Guidelli; Sammaco Losco; Marcello Manna; Silvia Rupoli; Luana Santangeli; Maria Scaringella; Maria Silvestri; Christian Tarini

Forza Italia Udc Noi Moderati

Giammarco Cecconi; Bruno Barbieri; Elizabeth Ballon; Astelvio Biagini; Carlo Bonali; Francesca Casagrande; Renzo Ciaffoni; Maurizio Del Prete; Alessandro Di Domenico; Mara Di Sante; Ivana Forlani; Carmen Giovanelli; Fabio Giovanelli; Pietro Ianni; Mauro Marinucci; Marino Morelli; Mariella Mosca; Massimiliano Nardelli; Antonio Piga; Mauro Ruggieri; Marisa Tempesta; Palmarosa Tempesta; Roberta Testasecca; Marco Zanotti

Civici Marche

Andrea Boccanera; Giorgio

Razzi; Francesca Rigucci; Christian Boccioletti; Mattia Toccaceli Blasi; Alessandra Vitali; Germano Gabucci; Vittoria Valeri; Jonathan Barbillon; Rossano Ronci; Angela Gaggi; Maurizio Spadoni; Gilberto Baldini; Giorgia Giacomuzzi; Luca Neri; Cristina Pozzi; Andrea Chiatti; Mariana Burlea; Marco Cermaria; Andrea Spadoni; Stefania Canestrari; John Rossi; Alessandro Scarpellini; Melissa Simona Sciacca; Tatiana Betonica

‘Vieni oltre’, candidato sindaco: Pia Perricci

Michelfausto Degiorgio; Giulio Zingaretti; Maria Pina Garasto, Raffaele Vastarella, Riccardo Semprucci, Emanuele Gargamelli, Tiziano Gnassi, Roberta Rocchi, Camilla Fabi, Daniel Basili, Michela Campanelli, Yuliya Karababava; Silvia Angelini; Maurizio Tonelli; Rosa Maria Gatti, Giacomo Boccalini, Giorgio Fagiolani, Raffaella Andreani, Valeria Feduzi, Paolo Gramolini, Antonella Broccoli, Francesco Pio Capasso, Massimiliano Balducci, Franca Balleroni

‘Spazi liberi’, candidato sindaco: Fabrizio Oliva

Davide Cardellini; Giuliana Gatti, Silvia Massa; Marianna Luchena; Dino Angelini; Nicola Chiacchia; Alessandro Patrignani; Simone Bertuccioli; Nicoletta Ballerini; Andrea Casicci; Chiara Benigni; Alessandro Cirelli; Marilena Marchionni; Pierpaolo Loffreda; Francisco Jose Gomez Leon; Leonardo Fabbri; Alessandro Pugnaloni; Francesco Paolo Minchillo; Simone Omiccioli; Alessandro Marangoni; Simone Bonazzoli; Daniela Magi; Margherita Frega; Raffaella Bonetti; Cristina Serrallegri; Viola Scalmana; Sara Ronsivalle; Marco Gori; Martina Pacella.