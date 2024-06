Elezioni a Vallefoglia con voto contestato, il candidato Torcoletti: “Scheda anomala”

Vallefoglia (Pesaro e Urbino) 8 giugno 2024 – Protesta e chiede di bloccare il voto comunale in corso per il rinnovo del sindaco di Vallefoglia. A sostenerlo è il candidato sindaco della lista n.1 Vallefoglia Cambia Andrea Torcoletti che dice: “Le schede elettorali sono sbagliate. Riportano, solo per la mia lista, una sola riga per le preferenze dei candidati consiglieri e non due come invece deve essere e come compaiono regolarmente per tutte le altre liste. L’ho appreso alle 15.30 circa da una mia elettrice che mi ha chiamato dicendo di non aver potuto esprimere il suo voto a una nostra candidata per mancanza della seconda riga nella scheda. Ho fatto controllare le schede che venivano dati agli elettori ed effettivamente non hanno la seconda riga”.

"L’anomalia riguarda solo la mia lista e non le altre – prosegue Torcoletti –. E questo vale per tutti i 14 seggi del comune di Vallefoglia. Ho chiamato la prefettura e il comune per chiedere di sospendere il voto ma non ho avuto risposte. Invierò una formale richiesta via Pec alla prefettura affinché si assuma la responsabilità di ciò che sta avvenendo. Io mi sento danneggiato e ritengo che il voto sia falsato. Si sta violando anche il principio costituzionale della pari opportunità. Ho incaricato il mio legale di agire immediatamente per il rispetto della legge. La mia lista viene danneggiata da questo incredibile errore di stampa delle schede elettorali”.