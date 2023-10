Giorgia Meloni oggi ad Acqualagna

Acqualagna (Pesaro), 28 ottobre 2023 - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Acqualagna per inaugurare la 58esima Fiera nazionale del tartufo bianco (con le due pepite da record). Inoltre, insieme al ministro per le Politiche di coesione Raffaele Fitto, firmerà l'accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio e la Regione Marche. Ad accogliere premier e ministro il sindaco Luca Lisi, il governatore Francesco Acquaroli, il prefetto Emanuela Saveria Greco e il presidente della provincia Giuseppe Paolini. La premier, oltre al giro tra gli stand della fiera, ha in programma una visita alla casa natale del fondatore dell`Eni Enrico Mattei - personaggio caro alla leader di Fratelli d`Italia, che lo ha citato anche nel suo discorso di insediamento alla Camera- originario, appunto, di Acqualagna.

09:51 L'arrivo di Acquaroli È arrivato intanto il governatore delle Marche Francesco Acquaroli Folla in attesa dell'arrivo della premier Giorgia Meloni (nel tondo)