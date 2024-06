La nuova Giunta comunale di Pesaro: tutti i nomi e le deleghe degli assessori

Pesaro, 22 giugno 2024 – Fuori Enzo Belloni, dentro Sara Mengucci. In estrema sintesi la nuova giunta battezzata dal neo sindaco Andrea Biancani vede l’avvicendarsi dei due esponenti politici e non altre novità tra le nomine, rispetto all’ultima giunta Ricci. Meglio sul fronte delle deleghe dove, seppur poche le novità sono significative. Infatti l’urbanistica è stata affidata ad Andrea Nobili, mentre Mila Della Dora è approdata ad un nuovo assessorato reso autonomo dai lavori pubblici: quello alla manutenzione. Sara Mengucci non andrà ai servizi sociali, ma Biancani le ha voluto affidare la viabilità, la bicipolitana e poco altro. La maggioranza è al femminile.

E Belloni? Il sindaco lo proporrà nel ruolo di presidente del Consiglio comunale, carica che spetta all’assise assegnare al posto di Marco Perugini, della precedente giunta Ricci. Il primo Consiglio comunale sarà giovedì 27 giugno alle ore 16. Di seguito le deleghe collegate ad ogni membro della neo giunta Biancani.

MARIA ROSA CONTI con delega a Ambiente e sostenibilità – Energia - Agricoltura - Rapporti con gli enti partecipati per le materie di competenza.

MILA DELLA DORA con delega a Sport - Manutenzioni; Partecipazioni comunali - Servizi Demografici - Quartieri e partecipazione.

FRANCESCA FRENQUELLUCCI con delega a Attività economiche - Decoro Urbano- Reti informatiche e città digitale - Sviluppo e promozione attività legate alla pesca.

SARA MENGUCCI con delega a Viabilità - Mobilità e Bicipolitana - Trasporto pubblico e navette - Sicurezza e Polizia Locale - Unione dei Comuni - Pari opportunità - Rapporti con gli enti partecipati per le materie di competenza.

CAMILLA MURGIA con delega a Politiche educative - Politiche giovanili – Università.

ANDREA NOBILI con delega a Urbanistica - Edilizia Privata - S.U.A.P.;

LUCA PANDOLFI con delega a Politiche sociali - Associazioni e volontariato - Politiche della casa - Immigrazione - Salute - Attuazione del Piano di eliminazione barriere architettoniche - Rapporti con gli enti partecipati per le materie di competenza.

RICCARDO POZZI con delega a Nuove Opere - Interventi di Riqualificazione di Residenza sociale - Bilancio e patrimonio - Tutela della costa - Rapporti con gli enti partecipati per le materie di competenza.

DANIELE VIMINI con delega a Cultura e Turismo - Gemellaggi e Cooperazione internazionale - Ricerca finanziamenti.

All'Assessore Daniele Vimini viene inoltre conferito l'incarico di "Vice sindaco", con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale.

Il sindaco spiega: "Ho voluto dare continuità a quanto fatto sinora, mantenendo alcune deleghe del passato. Ritengo ci sia la possibilità di ripartire da un percorso già ben avviato ma anche per prendere nuovo slancio per realizzare un programma nuovo che abbiamo condiviso con tutte le forze politiche”.

Subito una conferma: “Daniele Vimini sarà il mio vicesindaco mantenendo tutte le sue deleghe” mentre la prima novità della giunta Biancani è data dalle “quote rosa”: “Le assessore sono 5, è la prima volta che succede a Pesaro; ed è una maggioranza meritata”.

Il sindaco entra poi nel merito, partendo dalla prima delle “sette sfide capitali” che si era posto durante la campagna elettorale: “Manutenzioni e Quartieri saranno accorpati. Ho deciso di creare un unico assessorato che combina Manutenzioni (che saranno quindi separate dai Lavori pubblici) a Quartieri. È una scelta già presentata durante il giro nel territorio della città, e a cui tengo molto. È importante creare una delega unica, la gran parte delle richieste che arrivano dai Quartieri sono legate alle manutenzioni degli spazi pubblici, delle strade, dei marciapiedi, delle aree verdi, dell’illuminazione. È un segnale forte che ho voluto dare in questa direzione, come promesso nel programma e come raccontato attraversando la città”.

Altra decisione importante presa da Biancani, l’unione delle deleghe Lavori pubblici e Bilancio. Per quanto riguarda i Servizi sociali: “Ho pensato a un assessorato che tenga insieme tutte le fragilità: servizi e Politiche per le famiglie e gli anziani, per la casa, per l’immigrazione, la salute e il volontariato. La stessa figura dovrà anche attuare e aggiornare il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba)”.

Mondo scuola, crescita e formazione: “Ho accorpato le Politiche educative a quelle giovanili e all’università.

L’obiettivo è confermare i corsi esistenti degli atenei e implementarne di nuovi con l’esperienza e la visione di chi si occupa delle famiglie e di educazione quotidianamente”.

C’è poi l’assessorato che si occupa di Ambiente, Sostenibilità ed Energia, «A cui aggiungiamo un’altra novità: l’agricoltura. Una delega nuova per un tema finora assente ma estremamente importante per il territorio».

Come nuova sarà la delega legata allo Sviluppo e tutela della pesca, che sarà unita a quella alle Attività economiche, al progetto di Città digitale e al Decoro della città tutta.

Confermata l’unione delle deleghe di Urbanistica, Edilizia privata e Sportello unico (Suap).

C’è anche l’assessorato alla Viabilità, Mobilità e Bicipolitana, Trasporto pubblico, Sicurezza e Polizia locale, e Unione dei comuni.

Concluso l’elenco di ruoli e competenze degli assessori, Biancani spiega le sue deleghe: “Seguirò la Pianificazione territoriale, riguardante le trasformazioni che hanno grande impatto sul territorio; le Opere strategiche (autostrade, nuovo ospedale, mosaici e porto); il Personale e i Rapporti con Monteciccardo. In questa fase è importante che il sindaco si occupi del Municipio. Non è un caso che oggi, alla presentazione della giunta, sia presente Marika Pierucci. Ho chiesto a tutti gli assessori di fare il massimo per sostenere questo territorio pesarese”.

Il sindaco ha anche ringraziato la lista civica “Il Faro”, “per il senso di responsabilità che ha dimostrato facendo un passo indietro. Stefano Donini, primo degli eletti, sarà nel cda di AMI; in Consiglio entrerà Stefano Mariani”. Della squadra di Biancani farà parte anche Marco Perugini al quale il sindaco ha riconosciuto il grande lavoro svolto in questi anni.

Nel corso della presentazione, il sindaco ha parlato di Enzo Belloni, “persona di grande esperienza che ha già fatto più volte l’assessore e che potrebbe mettere a disposizione la sua competenza e capacità anche come presidente del Consiglio comunale”, una scelta di competenza dell’assise, come ha ricordato il sindaco, e che sarà fatta giovedì, durante la prima seduta del mandato.

Per quanto riguarda Aspes, confermata la presidenza di Luca Pieri, “continuerà a portare avanti il buon lavoro svolto finora” aggiunge il sindaco.

Poi Marche Multiservizi: “Ringrazio il presidente Andrea Pierotti - che durante il nostro incontro mi ha subito messo a diposizione il suo incarico - al quale ho chiesto di rimanere in carica fino a settembre per chiudere l’importante partita di Riceci, su cui come sindaco ribadisco la mia contrarietà”.

Il sindaco Biancani ha concluso la presentazione della giunta ricordando che “il Comune dev’essere la casa dei cittadini. Io sono un sindaco popolare, abituato ad avere un rapporto diretto con la città, ad ascoltare la gente e a dare risposte. Così dovrà fare anche la mia squadra, altrimenti sarà uno dei motivi per cui un assessore potrebbe essere rimosso”.