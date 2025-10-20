Urbino, cambia la Giunta: esce Nicola Rossi, entra Maurizio Bartoli

Urbino, 20 ottobre 2025 - Rimpasto di Giunta, a Urbino: esce dall'amministrazione comunale l'assessore Nicola Rossi, che si è dimesso in mattinata, entra al suo posto Maurizio Bartoli, già dirigente del Servizio urbanistica e pianificazione territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino. Lo annuncia il sindaco Maurizio Gambini, spiegando che non ci siano dissidi interni alla base dell'avvicendamento, ma che fosse "arrivato il momento di riorganizzare le deleghe, per dare maggiore operatività all’organo esecutivo e continuare a garantire risposte concrete ai cittadini". Bartoli sarà assessore all'Urbanistica e all'Edilizia, deleghe che finora erano in capo a Giulia Volponi. A lei, Gambini conferma la carica di vicesindaco e ora assegna Bilancio, Tributi e Programmazione.

Laureato in Architettura allo Iuav di Venezia e in Pianificazione territoriale urbanistica, Bartoli porta con sé oltre 40 anni di esperienza nella pianificazione e gestione territoriale all'interno di un ente pubblico. Esperienza in cui Gambini ha visto la chiave per affrontare al meglio la redazione del nuovo Piano urbanistico generale per Urbino: "Ho valutato necessaria l’entrata in giunta di un tecnico, professionista del settore, che possa seguire con una competenza di esperto l’Urbanistica e l’Edilizia - prosegue -. Per permettere il suo ingresso, ho chiesto a Rossi la disponibilità a rinunciare all'incarico di assessore a favore di un progetto più ampio. Da parte sua ho ricevuto comprensione e collaborazione, le stesse che ha dimostrato negli oltre 11 anni in cui ha lavorato all’interno dell’amministrazione: gli rivolgo un ringraziamento sincero".

Le deleghe che erano in capo a Rossi, Polizia municipale e Società partecipate, tornano ora in mano al sindaco. L'ormai ex assessore commenta così l'uscita dalla Giunta: "Nonostante sia stato un passo difficile, ho deciso di supportare Gambini in questo progetto. Ammetto un certo rammarico, soprattutto per le relazioni che ho costruito in questi anni con la cittadinanza, ma lo faccio con senso di responsabilità ed estrema fiducia nei confronti del sindaco, consapevole che la mia decisione possa agevolare il futuro dell’amministrazione. Con il sindaco abbiamo condiviso un percorso e continueremo a farlo anche se con ruoli diversi. Ringrazio la mia famiglia, perché nonostante in questi anni le abbia sottratto tempo per dedicarmi all’impegno pubblico mi ha sempre supportato con affetto".

E mentre il vicesindaco Volponi spiega che "ogni decisione presa sia stata valutata con attenzione" e che le nuove deleghe a lei affidate "siano molto delicate, ma le sfide mi appassionano", il neo assessore Bartoli commenta così l'ingresso nell'amministrazione urbinate: "Ringrazio il sindaco e la maggioranza per la fiducia, ce la metterò tutta per essere all’altezza del nuovo compito, al quale porterò tutta la mia esperienza professionale. Sono orgoglioso di poter contribuire a definire la pianificazione territoriale di questa meravigliosa città, tenendo conto del buon lavoro svolto dal vicesindaco in questo campo, in collaborazione con tutta la Giunta e l’amministrazione".