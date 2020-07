Pesaro, 25 luglio 2020 - "A settembre le Marche vi aspettano, il cambiamento è nelle vostre mani: a settembre le Marche aspettano voi, abbiamo bisogno di donne e uomini liberi e orgogliosi". Così il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook durante l'incontro pubblico molto partecipato sul molo di Levante a Pesaro ha parlato delle prossime Regionali nelle Marche del 20-21 settembre.

"In diretta dal meraviglioso mare di Pesaro - recita il post sul profilo Fb di Salvini - in attesa di liberare a settembre le splendide Marche". "Posso dirvi che siete un pò matti, qui di sabato a fine luglio con questo caldo - ha scherzato - Sono stato a Prato, Bologna, Imola e ora a Pesaro: la miglior risposta ai signori attaccati alle poltrone ad Ancona e Roma siete voi perché siete uno spettacolo. Sabato pomeriggio di luglio con così tanta gente, ci dice che siamo sulla strada giusta".

Le Marche sono "stupende, si dice 'turismo, turismo, turismo" ma ci vogliono quattro ore ad attraversarle. Mi domando cosa hanno fatto per decenni: corsie a senso unico, gallerie e viadotti interrotti, di questo si deve occupare la regione non di filosofia".

Matteo Salvini ha parlato anche di infrastrutture come una delle priorità per le Marche. E in primo piano per questa regione Salvini mette anche il 'lavoro'. "Hanno bisogno di lavoro non di assistenza - ha attaccato -, non vogliamo lascare ai figli un Paese che campa di beneficenza o di redditi di cittadinanza ma vogliamo far lavorare gente che ha voglia di lavorare: partite iva, artigiani, autonomi, commercianti, piccoli imprenditori".

Il leader del Carroccio ha fatto riferimento anche ai pescatori: "Ho seguito per anni le vicende a Roma e Bruxelles. Fermo pesca, quote tonno, quote spada, larghezza vongole...per qualche genio a Bruxelles e a Roma è più pericoloso spacciare vongole che droga. Lasciamo - ha prosguito - che i pescatori possano pescare senza rompergli le p... Devono compilare 19 registri, ci vuole laurea in ingegneria per uscire per mare a far pesca".