Nuovo ospedale, l’attacco del Pd: “Dopo 5 anni il rischio è farne uno mediocre”

Pesaro, 18 aprile 2025 – “Realizzare un nuovo progetto di sanità per restituire ai cittadini servizi all’altezza, visto che in cinque anni non è stato fatto nulla“. Così Matteo Ricci, candidato Pd alla Regione Marche e Luca Ceriscioli, ex presidente della Regione, oggi nella direzione regionale Pd, hanno aperto l’incontro pubblico “Nuovo ospedale: cinque anni di nulla” che si è tenuto ieri pomeriggio al Circolo Arci di Villa Fastiggi.

Un incontro che ha visto la partecipazione di circa un centinaio di persone. “Con questo governo regionale - dice Matteo Ricci - abbiamo perso cinque anni. Con la precedente giunta avevamo un progetto pronto per il nuovo ospedale di Pesaro, invce hanno deciso di bloccarlo per poi dirci di avere intenzione di farne un altro. Io ero sindaco di questa città e, riconosciuta la necessità di avere una nuova struttura, ci siamo messi subito al lavoro arrivando a firmare un protocollo con la Regione sul sito di Muraglia. Il merito di questo ospedale, è quindi al 50% di Acquaroli e al 50% è dell’allora sindaco di Pesaro (cioè Ricci stesso, ndr), visto che noi abbiamo pensato a tutta la parte urbanistica. Il problema che avevamo riscontrato fin da subito è che questo ospedale è troppo piccolo e vorrei evitare che facessero un ospedale mediocre, senza eccellenze, che non freni la mobilità passiva”. Poi aggiunge: “Hanno fatto una riforma sanitaria incomprensibile. Ancora non si è capito che cosa si farà nell’ospedale di Pesaro, così come in quello di Fano e di Urbino. Inoltre i medici e le risorse dove sono?”.

Anche l’ex governatore Ceriscioli incalza: “Il centrodestra aveva promesso di ridurre le liste d’attesa nonché mobilità passiva verso altri ospedali fuori regione, come quelli in Emilia Romagna. Nella nostra provincia avevano promesso la riapertura di 14 ospedali, invece basta ripercorrere ciò che avevano detto per vedere oggi quelli che sono i risultati effettivi”. Anche Ceriscioli torna sul progetto del nuovo ospedale. “Cinque anni fa avevamo a disposizione risorse per 215 milioni per poterlo realizzare, tra l’altro una struttura molto più grande. Oggi, hanno buttato a mare un progetto, per trovarci cinque anni dopo con un progetto di ospedale più piccolo ed un finanziamento di circa 200 milioni di euro. Noi, al contrario di loro, non diciamo di non farlo ma lo vogliamo migliorare. Se anche loro avessero scelto questa strada forse oggi avremmo avuto già un ospedale”. All’incontro erano presenti anche Andrea Vecchi e Luciano Agostini del Pd Marche e l’assessora del Comune di Pesaro, Sara Mengucci.

In serata una nota dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli: “Il Pd prova a rigirare la frittata, ma non è credibile, perché sono i fatti a smentirlo. Il nuovo ospedale di Pesaro sta per vedere la luce, grazie alla giunta Acquaroli, che ha prodotto un progetto concreto e di qualità, pronto per essere cantierato con le prime demolizioni. Altro che nulla”.